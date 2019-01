Laurita Fernández, sobre su relación con Nicolás Cabré: "Soy una mujer feliz"

La pareja sigue dando pasos firmes

La relación de Laurita Fernández con Nicolás Cabré va viento en popa. Son una pareja consolidada y no tienen ningún problema en mostrarse juntos y felices. Después de su tormentosa relación con Fede Bal, donde las idas y vueltas fueron una constante, la bailarina y exconductora de Combate está atravesando un romance más tranquilo y en donde, además, tiene incluso un nuevo desafío: conquistar el corazón de Rufina, la hija que Cabré tuvo con la China Suárez.

A meses de haber blanqueado la pareja durante una de las emisiones de ShowMatch, Laurita y Cabré viven tiempos más calmos. Si bien Cabré tiene fama de conquistador serial, nunca disfrutó de exponer sus historias amorosas. Es más, se mantuvo bien alejado de los medios siempre que su trabajo se lo permitió. Sin embargo, en esta oportunidad se puso de novio con una figura muy mediática y, desde el inicio, pareció resignado a que su noviazgo sea más público de lo suelen serlos. Así, al actor se lo vio en románticos posteos realizados por su amada y el último que compartió es el más amoroso de todos.

En las redes sociales, Laurita no se guarda nada. No solo comparte imágenes con su novio sino que se anima a expresar sus sentimientos. En esta oportunidad, la bailarina gritó a los cuatro vientos en su cuenta de Instagram cómo se siente actualmente: "Soy una mujer feliz", escribió como epígrafe de una foto en la que se la ve besando a su galán.

Aunque Cabré siempre fue reacio a hablar sobre sus amores, parece que Laurita logró relajarlo. Mientras que en los primeros encuentros con la prensa, el actor se mostró esquivo, hubo un llamado telefónico en donde demostró cuál eran sus sentimientos por la bailarina. Fue a fin de año cuando la producción del programa de radio Dale que va, donde trabajaba Fernández, lo llamó para invitarlo a sorprender a su chica y, más allá de la vergüenza, él aceptó. "Estoy tratando de comunicarme con el amor de mi vida", comenzó diciendo Cabré y agregó: "Sabés que no soy mucho de hacer estas cosas porque me pone nervioso y me da vergüenza. Acá estoy para decirte que te amo, que te admiro mucho y que te felicito. Es un placer acompañarte y es un orgullo estar al lado tuyo, acompañándote en la vida, tener el privilegio. No te voy a desear suerte para lo que venga, porque no la necesitás, porque sos una laburadora impresionante. Es un orgullo para mí compartir la vida con vos y ojalá esté a la altura para compartir este momento, muchos otros y el resto de nuestras vidas. Nada, te quería saludar".