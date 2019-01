Las polémicas frases del cantante de La Beriso en un show en Embalse - Fuente: YouTube 03:53

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de enero de 2019 • 10:40

A casi cuatro días del show en el que Rolo Sartorio ofreció una seguidilla de frases desafortunadas, en las redes sociales siguen apuntando contra el cantante de La Beriso y ya lo convirtieron en una suerte de "personaje del verano", sobre el que todos poseen una opinión. Apenas un mes atrás, en diálogo con LA NACION, Sartorio había adelantado algo de lo que pasa por su cabeza, especialmente luego de las críticas que le cayeron cuando en noviembre de 2018, durante el show que la banda dio en el estadio de Ferro, frenó a parte de su público que había empezado a corear un cántico contra Mauricio Macri y su gobierno. "No tenemos banderas políticas, no estamos al lado de nadie", expresó.

Pero en rigor, el viernes pasado, durante el show de La Beriso en la localidad de Embalse, Córdoba, el cantante fue bastante más allá con sus dichos, mezclando su desprecio por la política con insultos a quienes lo critican y agresiones a los homosexuales y los veganos. Una ensalada veraniega que pone en contexto el pensamiento de uno de los rockeros argentinos más convocantes del país. Así están las cosas, a un día nomás de celebrar un nuevo cumpleaños de Luis Alberto Spinetta, desde hace un tiempo erigido como Día Nacional del Músico.

En Córdoba todo empezó como una suerte de stand up, cuando Sartorio, en medio del show, comenzó a relatar una experiencia que había tenido un integrante de la banda con una chica trans. "Me habían contado una historia en la que se fue con una chica. Cuando se saca la ropa la chica tenía... [el cantante hizo un gesto que suele hacerse en referencia al miembro masculino]. Sí. Ella le dijo: 'Sorpresa', y él le dijo: '¿Qué sorpresa?'. Se la comía. [...]", dijo entre risas y se adelantó a las consecuencias: "Todo lo que digo le cae mal a todo el mundo [...] No podés hablar de nada hoy ¿viste?".

Minutos después, Sartorio saltó a la política: "El día que me calle voy a dejar de cantar. Tengo los huevos llenos. [...] Hipócritas [...] los de hoy, los de ayer y los de hace 50 años, nos vienen robando. [...] Y después saltan diciendo que tenemos banderas políticas ¿Qué banderas políticas...?"

El desconcertante "libre pensamiento" de Sartorio llegó aún más allá y, sobre el final del recital, cuando apuntó contra los medioambientalistas y los veganos: "Muchos perejiles que dicen que contaminan el río, que está muy bien, pero después le ponen nafta Infinia... No se dan cuenta de que eso que viene del petróleo y que contamina, pero ellos no se dan cuenta. Se hacen veganos, visten cómo son. Ahí hay un vegano, bueno, retírese, por favor. Acá comemos asado, papá, asado y vino".