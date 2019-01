Es hija de un segundo matrimonio del padre de la diva; tiene a Guadalupe y a Francisco y veranea en Punta como su hermana Crédito: GM Prensa

Carolina Giménez Aubert , la hermana de Susana Giménez , es otra de las personalidades que disfrutan del verano en Punta del Este. Junto con sus dos hijos, Guadalupe, de un año y medio, y Francisco, de 10, pasaron una mañana a plena playa, entre juegos de paleta y castillitos de arena.

Carolina es la tercera de los cuatro hermanos Giménez, ella y un hermano menor son hijos del papá de Susana. Así, a la diva le siguen Patricio (de 45), Carolina (42) y Federico (40). Dedicada a la comunicación empresarial, y de bajo perfil, la hermana de Su está en pareja con Diego Mejuto, con quien tiene a la pequeña Guadalupe, pues Paquito, como le dice a su hijo mayor, es fruto de un matrimonio anterior.

Hace unos años, en una entrevista, Carolina decía: "Yo siempre me sentí muy identificada con Susana, en especial cuando me separé del padre de mi hijo, porque me volví a Buenos Aires [vivían en Uruguay] y enseguida me puse a trabajar. Me di cuenta de que se puede ser una mamá presente y trabajar, también me permití conocer a Diego".

