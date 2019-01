Kim Jong-un Fuente: Reuters

Días antes de la segunda y esperada cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, un reconocido centro de investigación de Defensa de Washington denunció que Pyongyang cuenta con 20 bases militares con capacidad para desarrollar y lanzar misiles balísticos no declaradas.

"La base operativa para misiles Sino-ri y los misiles Nodong desplegados en esa ubicación coinciden con la presunta estrategia militar nuclear de Corea del Norte ya que garantiza una capacidad de respuesta de ataque nuclear o convencional a nivel operativo", advirtió un informe realizado por Beyond Parallel, un proyecto especializado en Corea del Norte del reconocido Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), según lo publicado por Telám.

Por su parte, desde la agencia surcoreana Yonhap prestaron especial atención a la base Sino-ri, a unos 212 kilómetros al norte de la Zona Desmilitarizada que divide a las dos Coreas, que es una de las más antiguas, que cuenta con una unidad del tamaño de un regimiento, con misiles balísticos de medio alcance Nodong-1 y que se sospecha participó en el desarrollo del misil balístico Pukkuksong-2 (KN-15), probado en febrero del 2017.

La base y los misiles Nodong del lugar "encajan en la presunta estrategia militar nuclear de Corea del Norte, proporcionando una capacidad de primer ataque nuclear o convencional, a nivel operativo, contra blancos situados tanto en la península coreana como en la mayoría de Japón", asegura el informe.

La revelación tiene como base una imagen satelital tomada el 27 de diciembre del 2018 que delimita la zona del cuartel general, las instalaciones de autoservicio y los espacios para el almacenamiento de vehículos, además de la entrada a un búnker cubierto de tierra. Y enciende de nuevo las alarmas sobre posibles amenazas a las seguridades de Corea del Sur y EE.UU.

Victor Cha es uno de los autores del texto. Dijo que Sino-ri "no parece estar sujeta a las negociaciones de desnuclearización" y agregó ante la prensa: "Los norcoreanos no van a negociar sobre cosas que no han blanqueado".

Este informe, que tira por la borda los supuestos avances del régimen en su desnuclearización, algo acordado en la primera cumbre con Estados Unidos, se conocen tres días después de que Trump asegurara que está logrando "un progreso tremendo" en las negociaciones con Pyongyang y que tiene grandes esperanzas puestas en la segunda bilateral.

