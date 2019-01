Crédito: Fuente Rolling Stone: Segismundo Trivero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de enero de 2019 • 15:46

Otra vez "Rolo" Sartorio, el cantante de La Beriso, fue objeto de diversas críticas por sus polémicos dichos. En esta oportunidad, el músico se encontraba en pleno show de su banda en Embalse, Córdoba, cuando tomó el micrófono y en un intento de humorada, comenzó a burlarse de la homosexualidad. Luego, prosiguió con insultos a quienes lo critican, en el mismo tono, continuó en contra los dirigentes políticos y concluyó cuestionando a los veganos.

El vocalista arrancó su larga lista de improperios con una supuesta situación que experimentó un amigo con "un travesti", y cerró con un insulto homofóbico. "Era flor de p...", dijo. Luego se quejó de quienes lo critican cada vez que opina: "Todo lo que digo le cae como el orto a todo el mundo, la verdad que se vayan todos a lavar el c. y listo. No podés hablar de nada hoy, viste... El día que me calle, voy a dejar de cantar, muchachos".

El líder de la popular banda oriunda de Avellaneda también le dedicó un párrafo a la dirigencia política y a quienes dicen los acusan de tener banderas. "Mangas de hijos de p..., hipócritas de mierda. Los de hoy, los de ayer y los de hace 50 años nos vienen robando", continuó.

Los veganos no se salvaron del breve pero agresivo discurso de Sartorio. "Muchos perejiles dicen que contaminan el río pero después van y le ponen nafta Infinia, no se dan cuenta de que eso viene del petróleo que contamina. Son fundamentalistas, se hacen veganos, viste cómo son". Y al parecer alguien del público respondió y el cantante dijo: "¿Ahí hay un vegano? Retírese por favor. Acá comemos asado y vino. El pepino ya sabemos.a gusto de cualquiera".

No es la primera vez que el cantante de La Beriso genera polémicas con sus opiniones o intervenciones en pleno show. De hecho, en una entrevista que ofreció en julio de 2016 para la revista Billboard igualó a la dictadura con los gobiernos democráticos. "Los militares hicieron muy mal, pero la democracia también hace muy mal a la Argentina", aseguró.

Mientras que en el recital que la banda realizó en el estadio de Vélez Sársfield en noviembre pasado, Sartorio paró a quienes insultaban al presidente Mauricio Macri con el cántico conocido como "el hit del verano".

Ambas posturas del músico fueron criticadas tanto en las redes sociales, como por el público del rock e incluso algunos de sus pares.