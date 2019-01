La alianza tenística entre Joao Sousa y Leo Mayer para seguir avanzando en Melbourne

A Leonardo Mayer , uno de los siete privilegiados que integraron el equipo argentino de Copa Davis durante la histórica campaña del título en 2016, el tenis le vuelve a dar motivos para celebrar a los 31 años. El correntino alcanzó, en pareja con el portugués Joao Sousa, las semifinales de un Grand Slam por primera vez. En el Abierto de Australia , el primer grande del año, el Yacaré y Sousa vencieron por 6-4 y 7-6 (8-6) a Raven Klaasen (Sudáfrica) y Michael Venus (Nueva Zelanda), los sextos favoritos, en una hora y 32 minutos. Ya se aseguraron un premio económico de 190.000 dólares australianos (136.000 dólares estadounidenses).

En el duelo, disputado en el Margaret Court Arena, el segundo estadio en importancia del Melbourne Park, la pareja argentina/portuguesa sacó con seguridad, obteniendo el 82% de puntos con el primer servicio y el 61% con el segundo. "El partido fue duro, más o menos como lo habíamos pensado, ellos fueron agresivos con sus saques, mantuvieron bien sus servicios. Estos partidos se definen por pocos puntos. La diferencia fue mínima", le dijo a LA NACION, desde Melbourne, Mariano Hood , entrenador de Mayer.

Hood, exdoblista, siguió describiendo las particularidades de la pareja tenística: "Los chicos sacaron bien en momentos importantes. No fue el mejor partido que jugaron, pero fue importante que se mantuvieran luchando siempre, nunca tuvieron un mal game los dos como para que les dieran chances de break a los rivales. Fue parejo y en los momentos importantes jugaron mejor. Tienen personalidades diferentes, pero se potencian dentro de la cancha. Sousa es un tipo muy intenso, activo, que habla mucho y está muy encima de Leo. Y Leo es más tranquilo. Pero tienen una gran química. Si Joao tuviera un compañero como él se pasarían de revoluciones, y si Leo tuviera un compañero muy tranquilo no le serviría porque a veces necesita una marcha más. Leo le da mucho nivel a la pareja por la velocidad de sus tiros. Tienen muy buena onda, se nota mucho. No jugaban juntos desde el US Open del año pasado".

Ahora, Mayer y Sousa esperan por el ganador del choque entre el escocés Jamie Murray (exnúmero 1; hermano de Andy Murray) y el brasileño Bruno Soares (3º preclasificados) vs. el finlandés Henri Kontinen y el australiano John Peers (12º cabeza de serie).

Mayer y Sousa tienen buena química y suelen complementarse muy bien en la cancha. Jugaron juntos por primera vez en el ATP de Kuala Lumpur 2014 y perdieron en los cuartos de final. Además, alcanzaron los cuartos de final en el Abierto de los Estados Unidos 2015. Este año, en Australia, tuvieron rivales complejos en la primera rueda, los españoles Feliciano y Marc López (14º favoritos), pero los derrotaron por 6-4, 6-7 (1-7) y 6-3. En la segunda rueda superaron a Roberto Carballes Baena (España) y Andrey Rublev (Rusia) por 7-6 (7-5) y 6-3. Y en la tercera ronda batieron al tandilense Machi González y el chileno Nicolás Jarry por 6-3 y 6-4. En ese match se produjo una divertida jugada: Sousa sacó 5-3 y 15-15; tras un breve peloteo, un globo de González que quedaba corto les daba la chance al correntino y el portugués de "smashear" y adelantarse 30-15, sin embargo los dos gritaron "¡Mía!", ambos fueron en busca del tiro, pero ninguno le pegó, la pelota cayó y tocó la raqueta de Sousa, que a último momento se había agachado para dejarle movimiento a su compañero. Los dos se miraron, sin creer el instante de desconexión que los llevó a perder el punto. En el tanto siguiente, Sousa anotó un ace (30-30) y también ganaron los próximos dos puntos, cerrando el set por 6-3.

En la primera ronda del cuadro individual aussie, Mayer superó a Jarry por 7-6 (7-4), 7-6 (7-3), 4-6 y 6-3. Con ese éxito sumó 30 victorias en singles en certámenes de Grand Slam, colocándose a solo un triunfo de ingresar en el Top 10 histórico de los argentinos con más victorias en majors. Sin embargo, es un hecho que deberá alcanzar en otro torneo, ya que en la segunda ronda perdió frente al italiano Fabio Fognini por 7-6 (7-3), 6-3 y 7-6 (7-5).