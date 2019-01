Progreso, la pequeña localidad de Emiliano Sala que quedó en estado de shock

La fachada del club San Martín de Progreso

SANTA FE.- Los 2500 habitantes que residen en Progreso, la pequeña localidad del departamento Las Colonias, 76 kilómetros al norte de esta capital, parecen "shockeados". No pueden creer que el avión que trasladaba a Emiliano Sala (28 años) haya desaparecido. Todos esperan un milagro en la zona del Canal de la Mancha.

El presidente comunal de Progreso, Julio Muller, es el primero en apoyarse en esa posibillidad. "Vamos a ser optimistas y esperamos que esto termine de la mejor manera. Emiliano es un chico espectacular, más allá de sus condiciones de futbolista. Es una persona excepcional", comenzó señalando. "Hasta ayer en la calle sólo se hablaba de su transferencia. Él nos representa mundialmente. Ojalá que todo esto lo recordemos dentro de un tiempo como un paso más en su carrera", amplió.

El deportista santafesino nació el 31 de octubre de 1990 en la localidad de Cululú, departamento Las Colonias; y dio sus primeros pasos en el fútbol en el Club San Martín de Progreso, que milita en la Liga Esperancina, donde jugó hasta los 14 años. Daniel Rivero, presidente del Club San Martín, donde se inició Emiliano, coincide con Muller: "Todo el pueblo está muy mal con esta noticia. Porque Emiliano siempre fue una excelente persona, de perfil bajo y humilde. Creo que a todos la noticia nos pega de lleno", sostuvo.

"Estamos esperando que se produzca el milagro. Hay que tener fe. Que sea un error y que aparezca de alguna forma. No lo podemos creer. Estamos shockeados. La gente del pueblo no deja de llamarme y mandarme mensaje. Nadie lo puede creer. Es una situación muy difícil. No sabemos como proceder", sostuvo Rivero en declaraciones radiales.

El presidente del club recordó: "Este último año Emiliano tomó una notoriedad importante en lo futbolístico. Hizo una buena campaña en Nantes, hizo un pase récord y apareció en los medios más importantes del país y del mundo. Pero en lo humano todo lo conocemos. Siempre fue una excelente persona, de perfil bajo y humilde. Es una noticia que nos pega de lleno", insistió.

Finalmente, Rivero no dudó en asegurar que Emiliano Sala es el mejor deportista de los 100 años de historia del Club San Martín. "No vamos a perder la esperanza de que aparezca" concluyó.

Antes de partir desde Rosario hacia Progreso para seguir los acontecimientos relacionados con su hijo, Horacio Sala relató: "Emiliano tenía mucho por delante, muchos sueños y proyectos. Una vez que llegó a Progreso, el hombre aseguró: "Quisiera encontrarlo con vida, pero se me están yendo las ilusiones". Una dura declaración. Según explicó, el propio Horacio Sala se enteró de lo ocurrido cuando manejaba su camión. Tras la conmoción inicial sobre lo sucedido, un vecino se ofreció a llevarlo de regreso a su casa, ya que no se encontraba bien para conducir.

"Para él, como para todos, era un gran paso su transferencia a Cardiff. Es un chico que siempre la luchó. Un chico de pueblo, un chico humilde", comentó Horacio. Por la tarde, en Progreso, se comentó que la madre y una hermana del futbolista preparan un viaje a Gran Bretaña. Los padres del futbolistas están separados, según comentaron sus vecinos.

Lo ocurrido con el deportista argentino hizo que las banderas deportivas se hicieran a un lado, al menos por un día. Los clubes de Santa Fe se hicieron eco de la desaparición de la avioneta en la que viajaba el jugador santafesino Emiliano Sala y expresaron sus mejores deseos mediante sus perfiles oficiales en las redes sociales. Desde el Twitter del club Colón aseguraron que todos los "pensamientos y oraciones" están con los familiares y amigos de "Emi". Por su parte, el otro club de la ciudad, Unión de Santa Fe, también expresó su "apoyo solidario y oración por la búsqueda de Emiliano y su tripulación". La consternación los había ganado a todos.