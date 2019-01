Ganadores, perdedores y sorpresas que dejaron las nominaciones al Oscar

Los Oscar se entregarán el próximo 24 de febrero Fuente: AP

SORPRESA: Las dos películas más nominadas (con diez candidaturas cada una) fueron dirigidas por un mexicano ( Alfonso Cuarón , Roma) y un griego (Yorgos Lanthimos, La favorita). Y en el rubro de mejor dirección también está el polaco Pawel Pawlikowski con Cold War. Si bien no es la primera vez que cineastas extranjeros son reconocidos, llamó mucho la atención que encabezaran las preferencias.

GANADOR: Alfonso Cuarón. Aunque ya supo ganar el Oscar a dirección y edición con Gravedad, el mexicano hizo historia no solo por las diez nominaciones para Roma, sino porque él personalmente es productor, director, guionista y director de fotografía del film. Con la de mejor película en idioma no inglés sumó cinco candidaturas personales.

Alfonso Cuarón, con cuatro candidaturas personales Fuente: Reuters

GANADOR Y PERDEDOR: Bradley Cooper . Quedó marginado como mejor director, pero fue incluido como mejor actor. Su nueva versión de Nace una estrella se llevó ocho nominaciones y quedó tercera en el recuento final.

Anatomía de una escena: Nace una estrella. Fuente: The New York Times 03:00

SORPRESA: No hay mujeres en el rubro de mejor dirección. De todas maneras, sí hay cuatro presencias femeninas en las categorías de película en idioma no inglés y largometraje documental. En los dos principales rubros actorales no hay ningún intérprete negro y solo dos entre los diez secundarios ( Mahershala Ali y Regina King). Un paso atrás en la lucha por la diversidad en Hollywood.

Spike Lee, nominado por El infiltrado del KKKlan Fuente: Reuters

GANADOR: Spike Lee . Finalmente, uno de los realizadores más contestatarios del cine estadounidense recibió una doble nominación a película y dirección por El infiltrado del KKKlan, que figura en seis rubros en total para los premios de la Academia. Es el sexto realizador negro en conseguir una nominación en la categoría de dirección después de John Singleton ( Los dueños de la calle), Lee Daniels ( Preciosa), Steve McQueen ( 12 años de esclavitud), Barry Jenkins ( Luz de luna) y Jordan Peele ( ¡Huye!).

SORPRESA: Cold War. La notable película polaca era una de las favoritas a figurar en el rubro de mejor film en idioma no inglés, pero sumó dos nominaciones más: dirección y fotografía. Una de las principales sorpresas de este año.

Trailer de Cold War 01:59

GANADORA Y PERDEDORA: Melissa McCarthy . A la alegría de figurar como candidata a mejor actriz protagónica por su espléndido trabajo en la tragicómica ¿Podrás perdonarme? le queda el regusto amargo de su doble nominación a los Razzie a lo peor de 2018 por ¿Quién mató a los Puppets? y El alma de la fiesta.

GANADORA: Pantera Negra. Es la primera vez que una película sobre superhéroes es nominada en el rubro principal. Será, además, el único "tanque" de Hollywood en la disputa central. Un logro para Disney y Marvel.

Black Panter

SORPRESA: Tras ganar el influyente premio del gremio de los productores (PGA), Green Book: Una amistad sin fronteras se convirtió en la gran favorita a ganar el Oscar. Sin embargo, hoy consiguió apenas cinco nominaciones. Figura en rubros importantes (película, actor protagónico, actor de reparto, guión original y edición), pero Peter Farrelly, por ejemplo, quedó marginado del de dirección.

Trailer de Green Book 02:50

GANADORA: Netflix . Si bien Fox (que ahora pasará al grupo Disney) fue la gran triunfadora de este año con veinte nominaciones (distribuyó desde La favorita hasta Bohemian Rhapsody), Netflix consiguió lo que se propuso: pisar fuerte en los Oscar. Gracias a los 25 millones de dólares que invirtió en la campaña promocional de Roma, obtuvo nada menos que diez nominaciones por el film mexicano y trece en total ( sumando las tres por La balada de Buster Scruggs, de los hemanos Coen). El gigante del streaming, cada vez más poderoso también en el negocio del cine.

PERDEDORAS: If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins; y el musical de Disney El regreso de Mary Poppins no figuran en los rubros principales. Entre los "olvidos" de la Academia está también Ethan Hawke por su brillante actuación en First Reformed.