Por qué Pantera Negra hace historia en la carrera a los premios Oscar

Pantera negra es el primer film de superhéroes que consigue una nominación a mejor película en los premios Oscar . ¿Cuáles son las razones que llevaron a la Academia a sumarse al grito de "Wakanda Forever"?

En la madrugada de Los Ángeles, ese sitio donde la palabra Marvel domina desde hace diez años el modelo del entretenimiento masivo, se hizo historia. Pantera Negra, que había recaudado 1300 millones de dólares en la taquilla global durante 2018, se convirtió en la primera película de superhéroes en recibir no sólo una candidatura a mejor película (algo que no había logrado ni Christopher Nolan con su Batman: el caballero de la noche) sino que además tuvo otras seis nominaciones (canción original, banda de sonido original, diseño de vestuario, diseño de producción, edición de sonido y mezcla de sonido).

No es casualidad la victoria de Kevin Feige, diseñador del éxito Marvel en taquilla y, ahora, en la alfombra roja. Es una victoria por sobre ciertos prejuicios clásicos para con el género. Los films de superhéroes suelen ser obviados históricamente por la idea, más ajustada que una calza, de cine que maneja la Academia de Hollywood: serio, de biopics, de grandes temas, de época. Las nominaciones que reciben las películas enroladas en los universos Marvel y DC suelen ir a rubros técnicos ( Avengers: Infinity War es candidata por efectos visuales). Pantera Negra no es excepción, claro, salvo por la excepción: ese genio del marketing que es Kevin Feige y su equipo.

El cómic original de Stan Lee y Jack Kirby tiene como protagonista a Black Panther, un monarca que se viste como felino y es rey de una nación que se cree tercermundista pero en realidad es la mezcla de Silicon Valley con culturas africanas aborígenes.¿Cómo logró Pantera Negra lo que Batman no pudo en 2008, lo que apenas había arañado Logan al ser nominada en el rubro guion adaptado y lo que se creyó que quizás Mujer Maravilla podía conseguir en 2017? La respuesta es: diversidad. El uso de esa diversidad y su megaéxito en la taquilla local e internacional como bandera cultural.

Pantera Negra es producto de un equipo conformado en su mayoría por artistas negros, detrás y delante de cámara. Su éxito convirtió a sus protagonistas, desde Chadwick Boseman a Letitia White, en superestrellas. Su suceso probó dos cosas: que Marvel funciona siempre en la taquilla, y que el prejuicio de que un film con mayoría de actores afroamericanos no puede tener éxito fuera de los Estados Unidos era eso, un prejuicio. Anuló la idea de la diversidad como nicho, y voló el techo de expectativas a la hora de las ganancias. No por nada, Marvel ya tenía en marcha Capitana Marvel, su primer film protagonizado por una mujer (se estrenará en marzo), y ya confirmó una película con Shang-Chi, personaje oriental clase C. La diversidad hace al mundo mejor, pero también genera miles de millones en entradas vendidas.

Así fue que la apuesta por el director Ryan Coogler, que había revivido a la franquicia de Rocky con Creed, creó un film que recordaba en recepción al El caballero de la noche de Christopher Nolan: una victoria colosal en taquilla también celebrada por la crítica. Pero hay otra razón por la que los premios, desde los Globo de Oro hasta los SAG -que se entregan este domingo-, necesitan de Pantera Negra. Y tiene poco y nada que ver con el carisma del film, con su villano interpretado por Michael B. Jordan (que dice haberse inspirado en el Guasón de Heath Ledger), con su reivindicación de la diversidad como motor y con su uso de su historia cultural como columna vertebral del diseño y la venta del film.

Los Oscar desde hace años bajan su rating, al punto que la entrega de 2018 tuvo el peor rating de la historia. La Academia apuesta a los Avengers para su próxima edición sin conductor. Si Netflix tiene en Roma su primera nominación a mejor película y eso es novedad ¿no es igualmente noticia "la película de superhéroes afroamericanos que llegó a donde ninguna otra"? ¿No genera esa novedad una expectativa importante en una franja etaria de espectadores que no suele ver los premios?

Pantera Negra es, sí, una revolución cultural en Marvel y la cultura norteamericana. Una que las película ya casi no generan, y por eso su vida post estreno ha sido vital para los planes de Marvel. Su llegada a los Oscar como Mejor Película comprueba que a la hora de aprovechar virtudes y diseñar genéticamente en base al marketing algunas otras nadie puede con el gigante Disney y su Guantelete del Infinito, Marvel y sus personajes.