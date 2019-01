Rami Malek, sobre su nominación al Oscar: "Es algo que nunca te esperás"

Fuente: Archivo

Las nominaciones a los premios Oscar siempre llegan con muchas sorpresas, sobre todo para aquellos que logran obtener un lugar en la privilegiada lista de candidatos. Y este es el caso de Rami Malek , nominado a mejor actor protagónico por su trabajo en Bohemian Rhapsody , quien no puede creer que lo hayan elegido.

"Es un momento único", le dijo el actor al sitio Entertainment Weekly horas después de que se dieran a conocer los nominados al premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood . "Es algo que nunca te esperás, como un sueño lejano que los actores tienen y que esperan conseguir algún día, pero que creen que nunca va a llegar. Es una ocasión para estar más que feliz, es lo único que puedo decir".

Malek contó que se encontraba en París cuándo se entero de la noticia. "Estoy trabajando y no me di cuenta que hoy era el anuncio, porque trato de no preguntar mucho sobre estos temas. De repente mi teléfono comenzó a sonar como loco, mientras afuera nevaba, así que fue un momento mágico".

Después de ganar un Globo de Oro, el actor comenzó a soñar más con la posibilidad de los Oscar. "En algún punto lo comenzás a considerar, pero yo simplemente agradezco poder estar trabajando como actor. El porcentaje de gente que logra dedicarse a esto es tan bajo que los premios son en lo último que uno piensa, pero supongo que después de haberme llevado un Globo de Oro se veía más accesible. Igualmente hay algo en el momento en que escuchás que estás nominado que te shockea".

"Tengo que agradecerle a la Academia por esto", dijo haciendo referencia al hecho de que de ahora en más el título 'nominado al premio Oscar' irá de la mano de su nombre. "Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho en este film, que también está nominado a mejor película".

