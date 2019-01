Sorrenti y Noya viajaron a Mar del Plata para recomponer la relación y se produjo el efecto contrario: separación definitiva y una tercera en discordia Fuente: Archivo - Crédito: instagram Sofia Sorrenti

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de enero de 2019 • 18:17

Una nueva polémica se suma a los recientes cruces mediáticos entre Rodrigo Noya (25) y su ex, Sofía Sorrenti (22): Días atrás, Sofía explotó en Instagram y se despachó con varios posteos. La mamá del pequeño Bautista, de un año y medio y fruto de la relación con el actor, señaló que Noya le había sido infiel durante la escapada a Mar del Plata que realizaron, con la intención de darle una última oportunidad a la relación.

""Estoy harta de que hablen, de que me pregunten: yo vine acá a fortalecer el vínculo con él. No lo hago para buscar fama, es lo que menos quiero. Me juega en contra con mi trabajo a futuro. Estoy dolida y una mujer, una madre de familia dolida, es lo peor que hay. Hago este descargo porque me cansé de llorar y de sentir que fracasé. Seguro me voy a arrepentir de esto el día de mañana, pero hoy lo siento así y que lo tengo que hacer. Vine acá con la intención de fortalecer un montón de cosas y me voy decepcionada. Constantemente me llegan mensajes o capturas y me derrumbo más. Yo muestro ser de piedra, pero soy la mujer más sensible del mundo y lo que más quiero, lo defiendo a capa y espada", expresó Sorrenti.

Noya había desmentido en una entrevista para LA NACION que hubiese un tercero en su decisión de abandonar la relación y seguir adelante: "Acá en Mar del Plata nos dimos cuenta que era más de lo mismo. Por cómo están las cosas yo ya no siento que se pueda cambiar nada. Hay un desgaste de la pareja, con responsabilidades mutuas, y por cómo es ella, por mi forma de ser y por cómo lo llevamos, el resultado terminó siendo esto. No se puede cambiar, va a ser siempre lo mismo. De mi parte, no hubo terceros."

Hoy se generó otro ida y vuelta entre el actor de Agrandadytos y su ex. Cuando Noya era entrevistado en el programa matutino Los ángeles de la mañana (Eltrece), Sorrenti le escribió a la panelista Karina Iavicoli. "No quiero darles prensa. Él se olvida de mí pero tenemos un hijo y nos vamos a tener que ver toda la vida. Dijo que yo no entendía nada porque se quería separar de mí, pero él jamás se sentó a hablar conmigo para decirme eso", apuntó Sorrenti, quien además utilizó nuevamente sus redes sociales para seguir descargando, cuando varios usuarios hicieron preguntas sobre el tema.

Sofía Sorrenti ironizó en Instagram acerca de los dichos de su ex Crédito: Captura de pantalla

Sofía Sorrenti ironizó en Instagram acerca de los dichos de su ex Crédito: Captura de pantalla

"Dije la verdad. No me arrepiento. Solo dejo que el tiempo se encargue de todo y además porque me di cuenta que cuando alguien te ama o dice que te ama eso no lo hace. Pero bueno, quedará en su conciencia el comportamiento que decidió tener conmigo. Siempre hay que demostrar que no siempre va a ser bueno, pase lo que pase, no hay que dejar que te invada el enojo o el rencor. Desear lo mejor siempre", agregó Sorrenti.

Noya, por su parte explicó: "Hay cosas que dice que siento que son espejos de las cosas que yo le dije a ella. Lo de sentarse a hablar. me senté muchas veces a aclarar las cosas(...) Hay un montón de cosas que son privadas y no está bueno contarlas porque quiero cuidarla y porque es la madre de mi hijo. Diga lo que diga, soy el hombre y voy a quedar mal parado y ella va a quedar como vulnerable por mi hijo. No es miedo. El hombre no tiene la de ganar nunca con respecto a la mujer y al hijo. Eso me pone en un lugar incómodo. Y el hombre es igual de importante que la madre", señaló Noya.