Cómo se eligen los títulos en español de las películas de Hollywood

"La novicia rebelde" se llamó en España "Sonrisas y lágrimas"

En el mundo anglosajón será "Child's Play", pero para los hispanohablantes es "El muñeco diabólico".

La última entrega de la popular saga de terror protagonizada por el muñeco "Chucky" llegará a las pantallas de los cines en junio, con dos títulos que no tienen relación entre el inglés y el español.

¿Sonaría bien para una historia de terror un título como "Juego de niños", como es la traducción literal de "Child's Play"?

Preguntas como esta son las que resuelven todos los días los encargados de definir cuáles serán los títulos de las películas en el mercado hispanohablante.

En esta tarea creativa ha estado involucrado durante 25 años Carlos Jiménez, un consultor en México que explica a BBC Mundo cómo se definen los títulos de las películas en español.

"Las películas tienen su título acorde al país al que fueron filmadas, escritas o dirigidas. Muchas veces tiene un significado muy local. Ahí es perfecto y entendible. Pero es todo un reto pasarlo al resto de mundo", explica.

En el caso del próximo estreno de "El muñeco diabólico", para Jiménez y sus colegas que trabajaron con la productora que rondó la cinta, MGM, el reto se amplió a las cuestiones legales.

El director y creador del personaje de Chucky, Don Mancini, rechazó hacer el remake de este año y se reservó el derecho de que no se pueda usar "Chucky" en los títulos.

"El que mandamos a aprobación es 'El muñeco diabólico', porque todos en México saben que es Chucky", explica Jiménez.

Y es que, como explica el consultor, México es la punta de lanza del mercado del cine hispanohablante latinoamericano y es ahí donde las grandes productoras de Hollywood tienen sus sedes regionales.

El hecho ha llevado a que muchos cinéfilos critiquen el cómo se traducen los títulos de las películas, señalando que se usa el punto de vista del español mexicano.

Pero Jiménez aclara que se trata de un trabajo en equipo de toda la región y explica a BBC Mundo cómo se trabaja.

Lluvia de ideas

La titulación de películas en español se abre desde un inicio por dos vías: España y América Latina.

"Aunque en los dos lados hablamos español, casi nunca coincidimos. Ellos buscan su propio título porque, como se sabe, el español de España tiene muchísimas diferencias con el de América", señala Jiménez.

Sin embargo, el proceso creativo funciona de manera similar en ambos lados.

La productora de la película envía el título en el idioma original y un equipo de expertos en marketing, ventas y asesoría legal de la región busca una propuesta en español.

Jiménez ha trabajado con 20th Century Fox y Paramount Pictures, entre otras, y explica que generalmente desde México primero entran en contacto con sus socios en varios países de peso en el mercado regional: Argentina, Colombia, Chile, Panamá y Perú.

De una lluvia de ideas se obtiene una lista de sugerencias que "literalmente se pone a votación" y ese título es enviado a la productora que es la que tiene la última palabra.

"Cuando México manda un título es porque ya lo consultó con toda la región y hay un acuerdo", reitera.

¿Qué tipo de película es?

Tener un título es fácil de llevar al español cuando la traducción literal o adaptada del idioma original tiene un significado plenamente entendible.

Los expertos también priorizan que la película tenga el título con el que es conocido su personaje o personajes principales.

Iron Man, de 2008, fue titulada por Jiménez y su equipo quienes decidieron que lo mejor era dejarlo así en lugar de traducirlo como "Hombre de hierro", además de que Superman es conocido como el "hombre de acero".

"Se decidió quedarse con el título porque, aunque no era muy conocido en aquel momento, así era como se conocía (al personaje)", explica.

Es el caso de Thor o Hellboy, pero otros que tienen traducción fácil y entendible como "Capitán América" sí se llevan al español.

Los problemas comienzan cuando conceptos de los títulos originales no hace sentido en español respecto al tipo de película que es.

El drama biográfico "The professor and the madman" se estrenará este año y su traducción literal sería "El profesor y el loco".

"Si le pones así, automáticamente te lleva a pensar que es una comedia por la palabra 'loco', o algo que no es. No te lleva al contenido real de la película. Después de un consenso muy grande se terminó llamado 'Entre la razón y la locura'", explica Jiménez.

Problemas mayores

Los tituladores de películas en español también suelen añadir lo que se conoce como "copy", una pequeña frase de apoyo a la base original que en ocasiones es muy criticada.

La película The Vice tendrá su traducción directa, "El Vicepresidente", pero en el mercado latinoamericano tendrá como "copy" un añadido por el equipo de Jiménez: "Más allá del poder".

Su uso principalmente ayuda en el caso de secuelaspara diferenciar una de otra, como Misión Imposible que tuvo su versión 1, 2 y 3 y a partir de la cuarta ya estuvo acompañada de un "copy".

"Debe ser suficientemente explicativo, pegadizo, que las diferencie. Pero si no lo es, o no tiene relevancia, entonces se pone solo el número", explica Jiménez.

Los creativos enfrentan otros problemas:

Cuando la ley exige un título en español. Hay países como México en los que la ley exige que haya un título en español, salvo que sea un nombre propio como los nombres de personajes.

Cuando están basadas en libros. Si hay un libro, se tiene que respetar el título registrado por la editorial.

Cuando hay cintas previas. Muchas veces el título deseado ya está registrado en una película previa y por más desconocida que sea la primera, tiene derecho a mantenerlo.

Cuando hay juegos de palabras. Lo que en un país puede sonar bien, en otro puede ser una mala palabra, por lo que los tituladores deben saber que eligieron el más neutral.

Jiménez sabe que hay críticas por el trabajo que realiza, pero considera que muchas veces se trata de desconocimiento de este trabajo de quienes titulan las cintas en español y todo lo que deben considerar.

"La gente positiva, puede entenderlo. Pero hay haters que están diciendo cosas negativas. Aunque les des la mejor explicación no lo van a entender, o ni lo van a intentar entender", explica.

10 títulos con creatividad amplia

Aquí presentamos algunos ejemplos con su traducción literal y sus adaptaciones al español en América Latina y España que han causado mucho revuelo en sus sitios de destino (y gracia en el lado contrario).

No es tan fácil como a veces se cree, dicen los expertos.

