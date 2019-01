Debo quedarme o debo irme. Cuándo es hora de dejar la empresa (y cuándo no)

Siempre es duro perder colegas que son buenos compañeros y con losque es un placer trabajar, pero no en todos los casos es un indicador de peligro; cuáles son los factores a tener en cuenta para definir la continuidad laboral Crédito: Shutterstock

La gente deja trabajos todo el tiempo. Es cuando un goteo se convierte en un río que la gente tiende a preocuparse y preguntarse: "¿Por qué sigo aquí?".

Si los asientos a su alrededor se vacían rápidamente -y no es por despidos recientes o una fusión- es esencial detenerse un momento a evaluar su situación y tomar una decisión importante. ¿Debe irse si todos los demás lo hacen?

Buscar un nuevo empleo o quedarse, sobre la base del hecho de que hay una alta renovación de personal, depende de un conjunto de factores. Es duro perder colegas que se respeta y con los que se disfruta trabajar, pero su partida no es necesariamente una señal de peligro. A continuación, una guía práctica para decidir si se debe o no considerar cambiar de barco.

Sí, en el caso de que la mayoría de la gente que se ha ido era de su departamento o su nivel

Mire en derredor, ¿hay una tendencia de gente como usted que se va? Si es así, preste atención. Puede haber un motivo que aún no lo afectó a usted. Por ejemplo, la compañía ha decidido que los jefes de proyecto van a absorber las tareas de asistentes administrativos, y el primer puñado de jefes de proyecto que probaron el nuevo sistema decidieron irse. Esto puede ser un cambio negativo inmenso en cuanto a su carga de trabajo y sus responsabilidades.

No, si una cantidad de colegas se han ido pero trabajan en distintos equipos

No hay necesidad de preocuparse por el momento, si gente de otros sectores de la organización es la que se está yendo. Lo más probable es que esto se deba a cambios en equipos no relacionados con su departamento. Trate de evaluar las razones de sus partidas y vea si es algo que lo afectará personalmente. Si puede ver motivos obvios para sus partidas (digamos, se están fusionando los departamentos de ventas y marketing) pero no tiene que ver con usted, entonces quédese donde está.

Sí, en caso de que la comunicación haya sido terrible

Nadie en su nivel sabe nada acerca de por qué se va la gente, quién se hace cargo o si hay problemas de la compañía -por ejemplo, perdió un cliente importante- y hay mensajes contradictorios que llegan de la conducción. La desorganización y la deshonestidad a menudo significan que hay problemas más graves que el hecho de que se vayan algunas personas, así que es un buen momento para prestar atención. Si sus preguntas quedan sin respuesta, puede ser una señal.

No si ha habido comunicación clara sobre la situación (y han bosquejado un plan)

Si confía en que su jefe (o el jefe de su jefe, o alguien) está resolviendo los problemas que hicieron que la gente se vaya (por ejemplo, se deshicieron de un jefe terrible) puede tranquilizarse y quedarse un tiempo más, al menos hasta que tenga certeza de que se estén instrumentando los cambios.

Sí, en caso de que haya causas visibles

A veces es solo coincidencia que una cantidad de gente se vaya al mismo tiempo. Pero otras veces es debido a un cambio grande -en la conducción, en las prioridades de la compañía, en la cultura- que deja descontentos a muchos y la gente inteligente comienza a irse. Si piensa lo mismo de estos cambios y cree que ya no hay coincidencia con sus metas y valores está bien querer irse.

No, si es solo una coincidencia

Si una persona toma licencia por maternidad, otra obtuvo mucho mejor salario en otra empresa y una tercera se muda a una nueva ciudad, esas no son señales de que la compañía se vaya a los caños. Vale la pena quedarse si todo lo demás sigue como siempre.

Sí, en caso de que esté claro que no van a contratar reemplazos

Si parece que se espera que haga más trabajo en forma permanente (y nadie le preguntó su opinión ni le ofreció un aumento o una promoción a cambio) puede ser hora de reevaluar sus prioridades antes de que se aprovechen de usted. Incrementar mucho su carga de trabajo con la expectativa de que lo hará para siempre es señal de que a la jefatura no le interesa retener buena gente.

No, si hay planes de reemplazar a los que se fueron

¿RR.HH. está contratando y realizando entrevistas a la ofensiva para cubrir las vacantes? Esa es buena señal de que no verá aumentada su carga de trabajo a largo plazo y vale la pena quedarse donde está, mientras disfrute de su trabajo.

Sí, en caso de que no le den oportunidad de dar un paso al frente (y a nadie le importa que usted quiere crecer)

¿Cuando gente de alrededor y por encima de usted se va, le ofrecen la oportunidad de subir formalmente o al menos asumir nuevas responsabilidades? Si en la empresa solo piensan en contratar candidatos externos y no quieren hablar de su crecimiento de ninguna manera, pese al hecho de que usted es entusiasta y tiene buen desempeño, su compañía puede no valorarlo lo suficiente como para invertir en su desarrollo profesional.

No, si hay margen para crecer

Pero es posible que la empresa le dé una oportunidad de postularse para un cargo más alto o emprender un nuevo proyecto. En vez de renunciar e irse, prepare su argumento para pedir una promoción o nuevas responsabilidades y vea si puede convertir la situación en un avance para su carrera. No hay garantía de que esto suceda, pero si su compañía muestra interés genuino en su crecimiento y éxito, es probable que lo ayuden a llegar a donde quiere ir con el tiempo (aunque no suceda de inmediato).

Sí, en caso de que su compañía sea tradicionalmente un lugar en el que la gente se queda por años (o incluso décadas)

Si hasta ahora la mayoría de la gente que lo rodea ha trabajado allí por mucho tiempo, un grupo de gente que se va al mismo tiempo probablemente sea señal de que algo no anda del todo bien. ¿Hay un nuevo jefe que le hace la vida miserable a todos? ¿Se han eliminado beneficios? Observe lo que cambió y si es algo inaceptable, siga su camino.

No, si su sector es conocido por tener alta rotación de personal

Si es normal en su sector que la gente salte de empleo en empleo o cambie de roles -digamos si está en un trabajo en el que la única manera de ascender es irse- entonces que un grupo de gente se vaya en un momento puede ser una coincidencia o lo normal, no un desastre potencial.

A veces puede parecer que la ida de una persona inicia una avalancha de cartas de renuncia y puede dar miedo y tensión ver gente marcharse.

Pero hay veces en que puede aprovechar esto. Evalúe con calma su situación antes de decidir si quedarse o irse si hay alguna manera de poder beneficiarse, con más responsabilidad, con un nuevo proyecto que le interesa o incluso una promoción.

Los motivos de las personas para irse son muy personales y muchos de esos motivos no serán suyos. Siéntase reconfortado de que si le gusta su trabajo y sigue sintiendo que lo apoyan, y es respetado y que hay desafíos por vencer, probablemente no haya de qué preocuparse. Pero tener esta información lo ayudará a decidir si debiera empezar a buscar otro trabajo.

Traducción Gabriel Zadunaisky