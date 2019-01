Oscar 2019: la profunda emoción de Yalitza Aparicio al escuchar su nominación

La protagonista de Roma compartió un video del momento en que se anunció que entraba en competencia por la codiciada estatuilla Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de enero de 2019 • 19:29

Aunque muchos la consideraban un número puesto, Yalitza Aparicio no puso evitar romper en llanto cuando escuchó que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood la había nominado para competir por el Oscar a mejor actriz. Su nombre fue el primero en ser mencionado esta mañana, justo antes de Glenn Close, Lady Gaga, Olivia Colman y Melissa McCarthy.

A través de sus redes sociales, la protagonista de Roma hizo públicos sus agradecimientos, y también compartió un video que retrata la enorme emoción que sintió cuando los comediantes Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross develaron que se encontraba en carrera por la dorada y muy preciada estatuilla.

"Sumamente feliz. Cuando desperté hoy tan temprano, (claro, a la hora de aquí) no esperaba está noticia", escribió Aparicio junto al video, en el que se la puede ver junto a una amiga, gritando de emoción y llorando frente a una pantalla con la transmisión en vivo de las nominaciones.

La elegida por Alfonso Cuarón para interpretar a Cleo, la empleada doméstica de una familia mexicana de clase media alta que transita un momento muy particular en los años 70, nunca soñó con ser actriz. En realidad, llegó al casting de la película casi de casualidad, poco después de obtener su título de maestra; Roma marcó, de hecho, su muy promisorio debut artístico.

Hace unos días, Aparicio reflexionó sobre la posibilidad de ser nominada al Oscar, casi como una expresión de deseo. "[Significaría] estar rompiendo estos estereotipos de que porque somos indígenas no podemos hacer ciertas cosas, o porque no tenemos un color de piel claro", señaló en diálogo con el New York Times. "Tantas cosas que se van a romper por el hecho de llegar a una nominación; al mismo tiempo les está abriendo la puerta a ellos, a todos, y está creciendo esta ilusión de que se pueden hacer las cosas ya".