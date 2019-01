Cuatro planes para aprovechar la ciudad vacía

Este verano, Buenos Aires se luce con un sinfín de propuestas culturales y artísticas. Programas para vibrar de la mano de Club LA NACION.

Hay poco tráfico, es mucho más fácil estacionar y es posible hacer trámites sin esperar horas en la cola. El verano en la ciudad tiene sus ventajas, así que, ¿por qué no aprovecharlas? Antes de entrar en la vorágine del año, conviene disfrutar la quietud para esos programas que siempre quedan relegados por falta de tiempo. La maravillosa ciudad de Buenos Aires no descansa nunca y, con los beneficios de Club, no hay excusas para no vivirla al máximo.

Ciudad Cultural Konex

Las noches veraniegas en el patio del Konex son una fiesta permanente

Lejos de tomarse vacaciones, el Konex se renueva con un line up de propuestas veraniegas. La fabulosa apertura del Parador Konex el jueves pasado tuvo como protagonistas a los explosivos Bandalos Chinos y los hipnóticos Francisca y Les Exploradores. Quedó claro que el patio es el absoluto protagonista de los ciclos de verano: El Kuelgue, La Bomba de Tiempo, Dancing Mood, Festi Pantera, David Lebón, Raly Barrionuevo, La Vela Puerca y otros más se turnarán para tocar bajo las estrellas. Tampoco faltarán las propuestas filosóficas (Darío Sztajnszrajber conducirá Salir de la caverna), los espectáculos infantiles ni las experiencias sensoriales ( Música en la oscuridad, Laser Experience y Chin Gu Containers).

Lugar: Sarmiento 3131, Balvanera

Beneficio: 2x1 en la compra de entradas todos los días

Thelonious Club

La programación de Thelonious para el resto de enero y febrero tiene grandes fechas y homenajes

Este icónico club de jazz de renombre mundial es uno de los tesoros culturales de Buenos Aires y tampoco descansa en los meses cálidos. Vale la pena aprovechar el aplacamiento del bullicio palermitano para pasar una velada inolvidable. Los próximos shows en cartelera anuncian un homenaje a Aretha Franklin, el aniversario de la Orquesta Brazofuerte, la presentación del nuevo trío de Juanma Torres, un tributo a Clifford Brown, un repertorio de Sidney Bechet en manos de Paris Jazz Club y una muestra del Early Electric Blues por Nico Smoljan & His Southern Jukes, entre otros.

Lugar: Nicaragua 5549, Palermo

Beneficio: 2x1 en entradas todos los días

Malba

Entre las actividades veraniegas del Malba hay talleres muy divertidos para los chicos y sus primeras aproximaciones al arte

Siempre es un placer admirar la colección permanente de arte latinoamericano del Malba. Además, el cine del museo no cesa de ofrecer estrenos interesantes todos los meses. Como novedad, durante la segunda quincena de enero se proyectará el Ciclo Musicales, con films clásicos del género musical hollywoodense como La novicia rebelde y Cantando bajo la lluvia. Las propuestas para los más jóvenes incluyen talleres de estampa de remeras, descubrimiento y creación de seres fantásticos y hasta un taller de modelo vivo para adolescentes. Y los adultos también tendrán para elegir: hay cursos de verano de escritura, fotografía, literatura y pintura.

Lugar: av. Figueroa Alcorta 3415, Palermo

Beneficio: 2x1 en entradas al museo y el cine para socios Premium y BLACK los lunes y jueves

Madero Tango

La magia del género musical más patrio puede vivirse en su esplendor máximo en Madero Tango

Nada más porteño que un show de tango, y aun así: ¿cuántos locales se precian de haberlo presenciado? El verano en la ciudad puede ser la oportunidad perfecta para visitar Puerto Madero y jugar a ser turistas. En Madero Tango, la gastronomía, el canto y la danza forman parte de una experiencia integral, en la que la vista panorámica del antiguo puerto de Buenos Aires es el escenario perfecto para disfrutar del tan autóctono género musical a través de las décadas. La cocina de autor, la tecnología audiovisual, el ballet y la orquesta en vivo completan esta experiencia inolvidable.

Lugar: Alicia Moreau de Justo y Brasil, Puerto Madero

Beneficio: 40% en Cena Show Vip y Cena Show Premium para socios Premium y BLACK los miércoles y domingos y 20% en Cena Show Vip y Cena Show Premium para socios BLACK, Premium y Classic los lunes, martes, jueves, viernes y sábados

