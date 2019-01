Carmelo Anthony, un tricampeón olímpico que cambió de franquicia cuatro veces en los últimos siete meses Fuente: EFE - Crédito: Larry W. Smith

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de enero de 2019 • 23:59

Los Rockets de Houston canjearon a Carmelo Anthony y una cantidad de dinero no revelada a los Bulls en un acuerdo que se terminó de cerrar el martes. Es más: si no se había comunicado durante el lunes, había sido porque la oficina de la NBA estuvo cerrada al conmemorarse el Día de Martin Luther King Jr., pero una de las estrellas del básquet norteamericano cambió de franquicia por cuarta vez en siete meses y nadie se anima a asegurar que el alero de 2,03m vaya a jugar.

De hecho, Anthony tiene un nuevo equipo, pero Chicago no planea ponerlo en el campo y buscarán canjearlo antes de la fecha límite del 7 de febrero próximo o, en última instancia, darlo de baja y permitir que se convierta en un agente libre. Los Rockets cumplen con su plan de abaratar su impuesto de lujo con un jugador que no actúa desde el 8 de noviembre y al equipo receptor le implica obtener, además, los derechos del serbio Tadija Dragisevic que actualmente milita en el Breogán de la Liga ACB. Además, Houston le envía a Chicago los derechos de Darussafaka Jon Diebler y 1,56 millones de dólares.

El canje pone fin a una corta saga vivida en Houston por Anthony, quien promedió 13,4 puntos en apenas 10 juegos.

Anthony, de 34 años, fue cambiado en julio pasado de Oklahoma City a Atlanta, un movimiento que precedió su liberación de los Hawks para firmar con los Rockets. Los Bulls, técnicamente, serían la cuarta franquicia para él en siete meses, con la posibilidad de que se una a otra más en poco tiempo. Las versiones indican que LeBron James podría acercarlo a Los Angeles el mes próximo, ya como agente libre.

10 grandes jugadas de Carmelo Anthony

"Simplemente tuvimos que ver cómo funcionaron las cosas", dijo en noviembre el entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni, cuando el equipo informó que se estaba separando de Carmelo, que en Río de Janeiro 2016 fue parte del Dream Team titular de los Estados Unidos y sumó su cuarta medalla olímpica (una de bronce, en 2004, y tres de oro), convirtiéndose en el jugador con más medallas de la historia de esa categoría. "De la manera en que jugamos probablemente no fue propicia para su juego, y estuvo intentando hacer los sacrificios necesarios y no era justo para él como un jugador del Salón de la Fama jugar de una manera que no era buena para él, y no era buena para nosotros".

Anthony, seleccionado 10 veces al Juego de Estrellas, ha promediado 24 puntos y 6,5 rebotes por juego en su carrera. Fue la tercera selección global en la generación cargada de estrellas del draft de 2003 que incluyó a LeBron James (primera selección), Chris Bosh (la cuarta) y Dwyane Wade (la quinta). Hoy, todavía, no se sabe cuándo volverá a jugar.

Fuente: AP