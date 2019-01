Los motivos por los que Pol-Ka registró las marcas "Femicidios" y "No es no"

El director de la productora y gerente de programación de ElTrece sorprendió con su rápida reacción

Al ingresar al portal del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) y realizar la consulta avanzada de las marcas registradas, se puede constatar que los términos " No es no" y " Femicidios " poseen como titular asignado a Pol-Ka Producciones S.A. Los trámites de registro datan de 2018 y tienen como fecha de ingreso el 6 de marzo y 2 de julio respectivamente. Sin embargo, la noticia trasciende recientemente en los medios por la posible apropiación de los términos por parte de la productora que dirige Adrián Suar .

Desde el INPI informaron a LA NACION que "nadie se apropia de las palabras, sino del uso de la denominación". De esa forma, la productora que figura como titular de las marcas "No es no" y "Femicidios" puede sacar documentales, novelas, programas con esos títulos e impedir que terceros usen derivaciones de esas palabras para objetivos similares.

Al respecto, la productora de televisión y cine Pol-ka aclaró que usaría las marcas sólo como títulos de un programa de ficción. La razón es que tienen en carpeta un proyecto de unitario sobre los femicidios reales y emblemáticos de la Argentina, en base a una investigación de la periodista Soledad Vallejos con la colaboración de los guionistas Leandro Calderone y Carolina Aguirre. Tanto Vallejos como Aguirre son feministas activas. Sin embargo, Suar lo tiene en stand by porque requiere mucho tiempo para terminar con los permisos legales que requiere cada caso que va a tratar, por lo que aun no tiene elenco ni fecha de salida al aire.

La marca "No es No" registrada por Pol-Ka Crédito: INPI

Fuentes de la productora sostuvieron que cada programa puede tener de dos a cuatro nombres en la primera etapa, porque el título del programa se resuelve sobre el final. Aclararon también que la práctica de registrar las marcas se realiza desde 1994, como lo hace cualquier productora de TV.

En el portal del INPI ambas marcas figuran con el tipo denominativo. Esto implica que sólo se encuentra reservado el uso de las palabras sin ninguna gráfica o logo asociado como es en el caso de las mixtas, según fuentes consultadas del ente. Sin embargo, una diferencia entre ambos registros es el tipo de clase en la que figuran registradas. "No es No", que data desde marzo de 2018, corresponde a las clases 38 y 41 de servicios de telecomunicación, mientras que "Femicidio", vigente desde julio del mismo año, además posee la clase 16, que habilita la producción de revistas, diarios, es decir, material impreso.

La marca "Femicidio" registrada por Pol-Ka Crédito: INPI

Desde el INPI explicaron también que ellos no podrían frenar el trámite de este tipo de marcas sobre cuestiones de género , ya que se circunscriben a la ley nacional de marcas y designaciones (nº 22.362), que es lo que define qué cosas no pueden estar registrados. "No puede ser subjetivo o arbitraria la aprobación de las marcas", concluyeron.