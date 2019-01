El intendente de Santa Fe y precandidato a gobernador por Cambiemos apeló a la unidad; quiere evitar internas oficialistas

Hace tan solo una semana, el intendente santafesino José Corral manifestó su intención de competir como precandidato a gobernador por Cambiemos en la provincia de Santa Fe . De origen radical, está convencido de que puede ponerle fin al dominio de los socialistas. Apuesta al consenso y a la unidad del oficialismo. Y espera evitar una interna por todos los medios.

-¿Por qué un candidato radical debería ser el próximo gobernador de Santa Fe, y no uno de las otras fuerzas que integran Cambiemos, como la Coalición Cívica o Pro?

-Nosotros tenemos vocación de lograr una lista de consenso. Más allá de la camiseta política, lo importante es que integremos la lista los mejores hombres y mujeres. Nos sentimos preparados por nuestra experiencia de gestión. Y porque hemos acompañado a Mauricio Macri durante estos tres años, desde el punto de vista político, y como referentes de Cambiemos en la provincia, representando y llevando adelante las ideas y propuestas del gobierno nacional. Nos parece que se puede conformar un buen equipo plural, que represente todos los sectores políticos de Cambiemos y toda la geografía de la provincia, que es muy extensa. Es una provincia de 1000 kilómetros de largo, con realidades muy diferentes, como las del interior provincial, las de ciudades como Rosario y Santa Fe, y pueblos pequeños del sur y el norte. Eso tiene que estar bien representado en una propuesta que integre bien esas realidades.

-¿Iría a una interna con otros candidatos de Cambiemos, como Mario Barletta?

-Para nosotros lo importante es concentrar las energías en llevar el mensaje a la gente. No perder esfuerzos en discusiones internas, en lo posible. Finalmente, la ley de primarias abiertas (PASO) en Santa Fe permite que si hay más de una propuesta, compitan entre sí. Pero primero vamos a agotar por todos los medios las posibilidades de un consenso. Nosotros estamos convencidos de que vamos a lograr ese consenso que buscamos. Pero de no ser así están las PASO. Es el mecanismo que la ley establece y vamos a respetarlo.

-¿Considera que es posible lograr la unidad que buscan?

-Ya en 2017 logramos el consenso para las listas de diputados nacionales en la provincia de Santa Fe. Yo fui protagonista de esas discusiones en la mesa nacional de Cambiemos. Lograr esa unidad nos permitió alcanzar un triunfo electoral, que nos alienta a que vamos a ganar la provincia en 2019.

-¿Está de acuerdo con el pedido del Gobierno de unificar estrategias de cara a las elecciones?

-Hay realidades locales que hay que atender. Pero nos parece que está bien que haya una mirada nacional, sobre todo en un año en el que lo más importante que se pone en juego es la continuidad de Cambiemos en esta experiencia de transformación. Por lo tanto, siendo un año electoral nacional, también tiene que haber una estrategia nacional. Aspiramos a tener un período más. Sería histórico, porque desde 1928 no ocurre en la Argentina que un gobierno no peronista sea seguido de otro gobierno no peronista, en una continuidad institucional. Aspiramos a que esa continuidad sea de Cambiemos.

-¿En qué medida afecta a los candidatos a gobernadores la decisión del Gobierno de impedir que luego se presenten en cargos nacionales?

-Me parece una buena decisión. No se puede estar saltando de cargo en cargo. Quien se presenta a una responsabilidad tan importante como es la de gobernador, tiene que asumir las consecuencias de la elección. Nosotros estamos seguros de que vamos a ganar y no vamos a tener ese dilema. Pero incluso en caso de perder, acataría la medida.

-¿Cómo puede hacer Cambiemos para competir contra el socialismo, tan afianzado y consolidado en Santa Fe?

-Nos motiva la bronca, el miedo y el cansancio que hay con el tema de la inseguridad en toda la provincia, y particularmente en las grandes ciudades por el flagelo de las mafias y el narcotráfico. La Encuesta Permanente de Hogares reveló que el 40% de las familias santafesinas escuchan tiroteos de manera frecuente. Al socialismo se le fue de las manos el tema de la seguridad, especialmente en la gestión de Bonfatti. Tampoco dio respuestas al entramado productivo de la provincia y a la necesidad de obras de infraestructura bien planificadas. Santa Fe no cuenta con un plan director sobre cómo tratar el agua en la provincia, por ejemplo. Por eso ahora sufrimos inundaciones.