Arnaldo André contó los detalles de su pelea con Nicolás Cabré

Un señor. Así definen a Arnaldo André las decenas de compañeros y compañeras que compartieron con él alguna obra, algún programa de televisión o la filmación de alguna película. Por eso sorprendió cuando, en 2011, por primera vez en su extensa carrera, se vio envuelto en un escándalo mediático.

En aquel momento, André era protagonista de uno de los sucesos del año: Los únicos. Allí, compartía elenco con actores como Mariano Martínez, Griselda Siciliani, Eugenia Tobal y Nicolás Cabré . Justamente, una pelea con el actual novio de Laurita Fernández desencadenó una sorpresiva salida del actor de la tira y una declaración que dejó a todos pasmados: " Es insoportable. No volvería a trabajar con él".

Ocho años después, el protagonista de Amo y Señor contó por primera vez cómo fue la pelea. Lo hizo en Intrusos y, esta vez, no escatimó detalles. "Eso de que no volvería a trabajar lo dije en su momento y, en caliente, uno dice cosas que no debería decir. Hoy volvería a trabajar porque es un muy buen actor, aquello es cosa del pasado", aclaró.

"Nunca conté la anécdota. Estábamos en los ensayos de la obra de teatro de Los Únicos. Había una página entera del guión en la que mi personaje no decía nada y le propuse al director, Marcos Carnevale, salir de escena. Me dice que lo hable con Cristian, el apuntador, a quien le pedí si la única frase que yo decía en ese momento la podía decir otro actor", explicó luego.

Y allí comenzó el problema con Cabré: "Se ve que Cristian se olvidó. Al día siguiente, viene la escena y yo me fui. Había que decir esa frase, me buscan y no me encuentran. Expliqué por qué no iba a estar en la escena y ahí fue cuando él me preguntó si yo creía que iba a poder decidir todo lo que quisiera. Mal, mal, mal, delante de todos. Se fue a la calle. Obviamente, yo no me quedé callado".

"Fue eso. Me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto. No tenía razón, pero aunque la tuviese, me lo tendría que haber dicho en otro momento por respeto hacia mí", evaluó, pero inmediatamente explicó que eso no fue lo que más dolor le causó.

"Yo era muy, muy amigo de Eugenia, muy amigo. Ellos se casaron y a partir de eso, Eugenia ya no era la misma, sus abrazos no eran iguales y lo mismo cuando hablábamos en el teatro. Sentí que me habían sacado a mi amiga, también. Creo que eso fue lo que más me dolió", contó.

Y recordó: "Después me fui a Paraguay, vi en las revistas todo lo que había pasado entre ellos y ni bien llegué la llamé, ella me explicó todo y yo le expliqué lo mío. Ya está. La recuperé".