Una tragedia aérea que conmueve: el mundo del fútbol reza por Emiliano Sala

Fanáticos de Nantes se reunieron en el centro deportivo del club, con banderas argentinas y rezos, un modo de esperar las últimas noticias con el calor del afecto Fuente: Reuters - Crédito: Stephane Mahe

Ariel Ruya SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de enero de 2019 • 00:01

El drama envuelve al mundo del fútbol. Un delantero argentino es el protagonista de un probable desenlace doloroso, trágico. El pase de Emiliano Sala -santafesino, de 28 años- de Nantes a Cardiff se convirtió en un relato de la angustia: la avioneta privada en la que viajaba desapareció el lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha, informaron fuentes policiales francesas. El delantero, revelación en 2018, transferido por la entidad francesa al club galés que compite en la Premier League, viajaba a Cardiff a bordo de una avioneta que desapareció a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa de Guernesey. Autor de 12 goles en la primera parte de la temporada, la institución galesa había invertido unos 17 millones de euros en el pase del atacante.

El lunes pasado, Sala había visitado el centro de entrenamiento de Nantes para tomar sus últimos objetos personales. La cuenta de Twitter del club publicó una foto del delantero rodeado de sus antiguos compañeros. Resultó su última imagen pública.

Las esperanzas de encontrarlo con vida se redujeron con el paso de las horas, después de que no se encontraran indicios del pequeño avión en el que viajaba. La policía retomaba esta madrugada la búsqueda, aunque las certezas de encontrarlo con vida son mínimas. "No hemos encontrado ningún indicio de las personas que iban a bordo. Si amerizaron, las opciones de supervivencia son -a estas alturas, desgraciadamente-, escasas", aseguraron fuentes policiales.

Sala viajaba a Gales para incorporarse al Cardiff 01:10

Video

El uruguayo Diego Rolan, excompañero de Emiliano Sala en Bordeaux, de Francia, reveló que el futbolista le envió un mensaje a un amigo en común durante los primeros minutos del viaje, en el que confesó sentir temor por lo que le podría pasar. "Emiliano le mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo, y que si no lo encontraban, ya sabían lo que había pasado", aseguró Rolan, en declaraciones a la radio AM 1010 de Uruguay. En las últimas horas se dio a conocer el supuesto audio, que el delantero le habría enviado a un grupo de amigos, pero ni la familia ni su grupo íntimo comprobó la veracidad de ese testimonio.

En el mismo sentido, Nicolas Pallois, defensor de Nantes, aseguró -según citan medios franceses-, que el avión en el que Sala viajó era el mismo en el que se había desplazado a Nantes luego de firmar el contrato con el club galés. "Me contó que había sido un vuelo con muchas turbulencias, por lo que le preocupaba su seguridad en el trayecto de vuelta", comentó Pallois, que acompañó a Sala al aeropuerto.

"Desgraciadamente, nos tememos lo peor", declaró John Fitzgerald, director general de la agencia de socorro marítimo Channel Islands Airsearch, según cita la agencia AFP. Y amplió: "Personalmente, y solo puedo hablar por mí mismo, no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos en este momento. Es excesivamente fría la temperatura del agua, una persona sumergida probablemente no sobreviviría por más de una hora".

El dolor y la angustia cruzan el Atlántico. "Es desesperante. Pasan las horas y no sé nada, me da por pensar lo peor", dijo Horacio, el padre del futbolista. "No sé nada, nadie me habló, ni un llamado de la embajada, del club, de nadie", se lamentó el hombre, en Progreso, Santa Fe, en donde reside la familia del jugador. "Hablé con él el domingo, estaba muy contento porque se iba a ir a un club más grande, me dijo que le gustaba, que estaba jugando bien", recordó su padre, acongojado hasta las lágrimas.

La isla de Guernesey, donde el avión de Sala perdió contacto con los controles 01:51

Video

Mercedes, la madre, contó que había hablado con el jugador poco antes de la partida de la avioneta. "La última vez que hablé con 'Emi' fue antes del despegue y él estaba muy feliz, en el mejor momento de su carrera", declaró.

Las repercusiones se atropellaron durante todo el día. En Francia, en Inglaterra, en buena parte de Europa y en América del Sur, Sala resultó el nombre más buscado. Cientos de hinchas de Nantes se reunieron en el centro de la ciudad. Banderas argentinas, velas y ramos de flores: los fanáticos recordaban al que hasta hace unos días era la estrella.

Tras despedirse de sus compañeros y recoger sus últimos objetos personales, voló a Cardiff, pero la señal del aparato desapareció de los radares cuando sobrevolaba el canal de la Mancha y no se han vuelto a tener noticias sobre su paradero. "Eres más que un jugador, Emiliano Sala #PrayForSala", escribió en Twitter Nantes, acompañando el mensaje de un video en el que se trasluce la emoción por el ídolo.

En Cardiff nadie lo podía creer. Sus hinchas, todavía sin saber cómo reaccionar, rezaban por la vida de su reciente incorporación. Sala había sido presentado en los últimos días como el hombre llamado a ser el salvador del equipo, que está 18°, en puestos de descenso. Un grupo de hinchas se reunió en el complejo próximo a Cardiff City Stadium, depositando flores y bufandas con los colores azul y blanco. "Nuestro propietario, Tan Sri Vincent Tan, y nuestro presidente, Mehmet Dalman, están conmocionados por la situación", fue el comunicado oficial. Dos partidos de Nantes fueron postergados, Cardiff suspendió la práctica. El mundo del fútbol reza por Sala.