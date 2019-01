En Modo Verano dieron a conocer algunos gustos particulares de los principales políticos del país 20:14

Algunos detalles en la vida de los políticos ya no son secretos y pasaron a la vida pública, sin embargo, todavía quedan ciertas intimidades por conocer. ¿ Mauricio Macri va al psicólogo?; ¿Cuál es la comida preferida de Cristina Kirchner ?; ¿Quién es el ídolo de Daniel Scioli? En Modo Verano , el programa emitido por LN+, compartieron algunos de los gustos de los principales de los políticos del país.

El presidente de la Nación hace terapia con Jorge Almada desde 1991 -año en el que sufrió el secuestro- aunque hoy no asiste con tanta periodicidad. Entre otros gustos, Macri prefiere la carne jugosa; su músico preferido es Phil Collins; su ídolo es el golfista argentino Roberto De Vicenzo, quien falleció en junio de 2017. Y, al parecer, se vio marcado por el libro "Cometas en el cielo", que, según dice, es su preferido.

En cambio, Cristina no va al psicólogo ni hace análisis, pero tiene un amigo muy cercano que es el psicoanalista Jorge Aleman, de Carta Abierta, que la suele aconsejar mucho. Un dato curioso de la expresidenta es que de joven comenzó la carrera de psicología y, luego, la abandonó. Le gusta el puré de calabaza y la sopa de verduras; su cuento favorito es La autopista del sur, de Julio Cortazar; y su película preferida, Kamchatka (2002) protagonizada por Ricardo Darín y Cecilia Roth.

Entre los secretos desconocidos de la diputada nacional Elisa Carrió contaron que es hincha de Racing; fanática de la ópera, pero no así del Rock, género que, contó, no le gusta "para nada". En tanto Sergio Massa tiene un cantante favorito: Ricardo Arjona. Recientemente, publicó un video en sus redes sociales donde menciona algunos artistas que suele escuchar en su cuenta de Spotify. Margarita Stolbizer eligió a la banda No te va a gustar.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli siempre tuvo como referente al Papa Francisco, pero ahora se animó a elegirlo como "su ídolo". Mientras que el de Stolbizer, como el de Macri, pertenece al mundo del deporte. Se trata de Manuel Ginobili, quien jugó junto con su hijo Nicolás Laprovittola en la Selección Nacional.

