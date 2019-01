El tuit de Cristiano Ronaldo arriba de su avión privado que despertó la polémica

La foto que publicó Cristiano Ronaldo y despertó varias críticas

Mientras el mundo del fútbol está en vilo por lo que sucedió con el avión desaparecido que trasladaba a Emiliano Sala, desde Nantes hasta Cardiff, las redes sociales se llenaron de mensajes repudiando un tuit que publicó Cristiano Ronaldo.

El portugués estaba en Madrid, donde había ido para escuchar la sentencia por el caso de fraude fiscal que afrontaba. La Justicia española determinó que deberá pagar 18 millones de Euros y 23 meses de cárcel no efectiva. Una vez que terminó todo eso, el delantero se subió a su avión privado para volver a Italia.

Allí publicó una foto con unos auriculares puestos, el emoji de un avión y una cara sonriente. Ese mensaje despertó una gran polémica por lo que sucedió con Sala, cuya avioneta desapareció mientras cruzaba el Canal de la Mancha, donde hoy se inició un nuevo día de búsqueda de rastros.

Uno de los más críticos fue la ex figura del seleccionado inglés, Gary Lineker. En su cuenta de Twitter, escribió: "No es el día para este Tuit. Realmente no lo es", citando la publicación del portugués. Luego fue más allá: "Estoy seguro de que lo ha hecho sin conocimiento o conciencia, pero tal vez alguien podría hacerle saber", sentenció.

Algunos mensajes contra la publicación de Cristiano