Michael Gandolfini será el capo mafia en la precuela cinematográfica de la mítica serie

23 de enero de 2019 • 09:05

La muy esperada precuela cinematográfica de Los Soprano ya tiene a su Tony Soprano joven. El creador de la exitosa serie, David Chase, luego de meses de castings, eligió ni más ni menos que al mismísimo hijo del fallecido James Gandolfi , quien interpretó al líder del clan, para que sea la versión adolescente del capo mafia: Michael Gandolfini .

Michael Gandolfini será el joven Tony Crédito: The Grosby Group

"Es un profundo honor continuar el legado de mi padre al ponerme los zapatos de un joven Tony Soprano", dijo Michael Gandolfini en un comunicado, y agregó: "Estoy entusiasmado con la oportunidad de poder trabajar con David Chase y el increíble y talentoso reparto que ha reunido para The Many Saints of Newark".

Según informa Deadline, Michael, quien fue uno de los protagonistas de la serie de HBO The Deuce, se sumará a un elenco que hasta el momento está conformado por Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen y Corey Stoll.

La precuela de la multipremiada serie que está en plena preproducción estará centrada en el personaje de Nivola, Dickie Moltisanti, el mentor del joven Tony, cuyo padre cumple una condena de varios años en prisión. La película será dirigida por Alan Taylor y estará ambientada en la década de los 60 durante los disturbios de Newark, Nueva Jersey, en medio de los conflictos entre afroamericanos e italianos.

El elenco de la serie Los Soprano se reunió el pasado 10 de enero para celebrar el 20 aniversario de la mítica serie y homenajear a Gandolfini, quien falleció de un paro cardíaco en 2013 a los 51 años. Los Soprano se emitió entre 1999 y 2007 y fue galardonada con 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro.