El operativo continúa en pos de dar con el paradero del avión en el que se trasladaba el delantero argentino Emiliano Sala. Este miércoles retomaron la búsqueda según informó la policía, que maneja cuatro hipótesis. Buscan, no sólo rastros del avión, sino también alguna balsa en la que puedan estar ya que evalúan la posibilidad de un amerizaje.

Lo cierto es que se sumó un avión francés a la búsqueda. En total son tres y un helicóptero, más las imágenes satelitales para encontrar algún indicio de lo que sucedió.

Mucho se publicó en las últimas horas sobre el último contacto que el avión tuvo con tierra. Desde el audio de Whatsapp que Sala les envió a sus amigos hasta un supuesto contacto del piloto. Según informó L'Equipe, el principal diario deportivo francés, desde el avión salió un pedido de "aterrizaje de emergencia" minutos antes de perder contacto.

L'Equipe señala que a las 21.23 del lunes pasado, el piloto del avión en el que estaba Emiliano Sala pidió al control de tráfico aéreo para aterrizar. "Diez minutos más tarde, los guardacostas Guernsey, así como las autoridades inglesas y francesas estuvieron al tanto de esta señal de ruptura".

El club dice que el vuelo no era de ellos

Según trascendió en las primeras horas de la desaparición del avión, Emiliano Sala viajaba en una avioneta que pertenecía al dueño de equipo de Gales. Sin embargo, el presidente de Cardiff, Mehmet Dalman, aseguró que no fue organizado por el club.

Según publicó Daily Mirror, Dalman señaló: "Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los arreglos para su vuelo, lo que, francamente, habría sido comercial. Él se negó e hizo sus propios arreglos. No puedo decirle quién organizó el vuelo porque no lo sé en esta etapa, pero ciertamente no fue Cardiff".