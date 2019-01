El director, que fue despedido tras filmar solo tres semanas Rapsodia Bohemia, fue acusado por cuatro hombres

Se han sumado más acusaciones de abuso de menores contra Bryan Singer , quien el año pasado dirigió Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury y que luego fue desvinculado del film por "mal comportamiento profesional" dos semanas antes del fin del rodaje. Por entonces, el director ya había sido señalado por un joven que había asegurado que tenía 17 años cuando tuvo relaciones con él, y tres días después de su despido escandaloso, el caso volvió a la luz pública causando polémica. Ahora, cuatro hombres más dieron un testimonio semejante en una nota publicada por el medio estadounidense The Atlantic.

Según explicó el medio, durante una investigación de 12 meses, los periodistas hablaron con más de 50 fuentes, incluidos cuatro hombres que nunca antes habían revelado sus experiencias con Singer. Uno de ellos afirmó que en 1997, a los 17 años, tuvo relaciones sexuales con el director durante una fiesta en su casa. Otro afirmó que él y Singer tuvieron relaciones sexuales el mismo año en una mansión de Beverley Hills, cuando solo tenía 15 años. Los hombres que dieron su testimonio coincidieron en que el director sabía que eran menores de 18 años y, por lo tanto, menores de edad para las leyes de California.

Según detalla la nota de The Atlantic: "Algunas de las presuntas víctimas dicen que fueron seducidas por el director cuando eran menores de edad; otras dicen que fueron violadas. Las víctimas que entrevistamos nos dijeron que estas experiencias los dejaron psicológicamente dañados, con problemas de abuso de sustancias, depresión y trastorno de estrés postraumático".

Los ejecutivos de 20th Century Fox habían tomado la decisión de despedir a Singer de la dirección de Bohemian Rhapsody cuando creció la mala relación entre él y el actor Rami Malek. Según habían informado desde la producción de la película, la tensión se había ocasionado porque el director faltaba mucho a los rodajes. En su momento, Singer negó que tuviera un mal comportamiento en su trabajo y afirmó que Fox no le permitió hacer un viaje para atender a "un padre gravemente enfermo".

Singer fue reemplazado por el director de Eddie the Eagle, Dexter Fletcher, durante las últimas semanas de rodaje del film, pero aún así se le atribuyó a él el cargo de director único de la película debido a las reglas de la DGA.

El testimonio de Malek. Bohemian Rhapsody logró ser un éxito de taquilla a pesar del despido temprano de quien la dirigió los primeros días. Además, ya tiene dos premios Golden Globe (por mejor película dramática, y a Malek como mejor actor dramático) y ahora tiene cinco nominaciones a los Premios Oscar, incluida a mejor película. Por su parte, Malek opinó ayer sobre las acusaciones contra Singer en Los Angeles Times: "Hasta donde yo sé, me consideraron para la película antes de que Bryan se uniera. Así que sólo me enfoqué en el papel que debía hacer y nunca levanté la mirada (...) Las acusaciones [por acoso], lo crean o no, era algo de lo que yo no sabía. Nunca supe mucho de Bryan".

En cuanto a los problemas que tuvieron para arrancar el film, dijo: "Tal vez era el propio Freddie ayudando para que hiciéramos un producto digno de él. ¿Quién sabe? Estoy orgulloso de los actores y el equipo que elevó la apuesta".