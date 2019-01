Miguel Acevedo: "El Gobierno tiene una mirada voluntarista de la economía"

El presidente de la UIA dijo que la agitación de la grieta tendrá un impacto en el mundo de los negocios

PUNTA DEL ESTE.- Para Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), la denominada grieta política tendrá un impacto en el incierto mundo de los negocios en la Argentina en un año en el que no sólo se elige presidente, sino también la continuidad o no de un modelo económico.

"Si la política se ha dedicado a hacer una grieta, la economía este año va a esperar", afirma el directivo de Aceitera General Deheza (AGD) y presidente de la entidad fabril, por lo menos, hasta mayo próximo.

Acevedo agrega que los números que maneja el centro de estudios de la UIA no son tan optimistas como los del Gobierno, y que con tasas de interés de 100%, alta presión impositiva y sin consumo interno no habría un rebote en marzo, tal como lo pronostican los expertos del oficialismo.

El ejecutivo señala que nunca hubo un plan industrial oficial, por lo menos uno que genere consenso en todos los sectores, algo que cree es clave para el desarrollo del país. Dice, por otro lado, que es necesario tener un Mercosur y afirma que el mercado, pese a quien le pese, es actualmente global.

Con relación a los Cuadernos de la Corrupción , afirma que la Justicia debe ir hasta las últimas consecuencias, pero pide que ese proceso sea acompañado por otro que cristalice instituciones fuertes que sirvan a los ciudadanos y a las empresas para poder denunciar los hechos de corrupción, algo que hoy no existe.

-¿Cómo observa 2019 en materia económica?

-Estamos preocupados. El Gobierno es voluntarista con su mirada de la economía. Para ellos marzo va a ser definitorio. Ahí va a empezar un mayor crecimiento. A nosotros las cifras no nos dan igual. Con estas tasas de interés, presión impositiva, y baja del consumo interno va a ser muy complicado que empecemos con números en verde.

-Pero las tasas están bajando.

Las tasas están bajando, pero no para las pymes o empresas. Vemos tasas arriba del 100 por ciento. No es posible que una empresa pueda estar mucho tiempo pagando esas tasas para capital de trabajo. Además, ¿cuánto del crédito va hoy a la producción en la Argentina? Los bancos están vendiendo dólares y colocando pesos para después volver. La eterna bicicleta. La ayuda financiera para la producción es mínima.

-El Gobierno parece creer que si baja la tasa mas rápido se le podría descontrolar el dólar otra vez, ¿esa inestabilidad no es peor para las empresas?

-El dólar se ha descontrolado cuando hubo atraso cambiario o por una cuestión de desconfianza. Es verdad que está frenado hoy por estas altas tasas, pero hay que buscar una salida que no sea esta. Hay que arreglar el fondo del problema: que se gasta más que la riqueza que se está produciendo. El Estado y los privados consumen más de lo que se está generando. Y ese desbalance es lo que nadie quiere financiar. Es lo que pasó a mediados del año pasado. Hoy nos han dado un waiver a través del FMI , pero si nosotros no empezamos a mostrar que vamos a tener mas producción que gasto vamos a seguir manteniendo ese problema. No generamos los dólares suficientes.

-La devaluación del año pasado nos hace más competitivos para atraer esos dólares?

-El tipo de cambio es mucho mas competitivo. Pero está atado a otras variables. Si la inflación sigue siendo alta, el tipo de cambio va a quedar retrasado. Hoy hay, por ejemplo, menos turismo al exterior. Y vamos a tener una exitosísima temporada en la Argentina. La exportación va a levantar, pero va a mejorar mucho más a través de la baja de las retenciones y políticas de largo plazo. Necesitamos poder ganar mercados. Estuvimos 10 años fuera. Hay que volver a ser un proveedor confiable. Muchas veces, la Argentina es utilizada para ser proveedor de ocasión, o sea, para bajar el precio de los demás proveedores confiables. Nosotros tenemos que convertirnos en proveedores confiables. Y eso no se hace de un año para el otro. Se hace con tiempo y política de Estado, que hoy no tenemos. Necesitamos medidas claras y consensuadas. Es la única manera. Esto aún no lo hemos conseguido.

-¿Qué evaluación hace de las políticas industriales en estos años?

-Creo que este Gobierno ha tratado de hacer y ha sido exitosísimo en muchas medidas. Pero no ha tenido una política industrial a largo plazo, a pesar de que tiene gente como Dante Sica (ministro de Producción y Trabajo) que entiende la industria. Falta una política de Estado. Muchos países la tienen, como Chile. Estos últimos 10 años, desde 2011 a la fecha, mantenemos el mismo PBI. En ese mismo lapso, si vemos a Chile, ha crcido mas del 20%. Perú, un 30%. Tenemos que recuperar eso y rápidamente. Si no vamos perdiendo importancia en el mundo. Y ese mundo no es hoy solamente el mercado interno, es global. Pese a quien le pese.

-¿Qué espera de la relación Macri-Bolsonaro y de lo que pueda pasar en el Mercosur?

-Espero que tengan una relación excelente, porque la tienen que tener como estadistas. No es una cuestión de personalidades. Brasil para la Argentina es muy importante. Geopolíticamente, el Mercosur es muy importante. Ha sido dejado de lado y hay que recuperarlo. Tenemos que tener un Mercosur que sirva a todos los integrantes, al grande como a Brasil, a la Argentina, pero también a Uruguay y Paraguay. Hay que tener conversaciones donde se incluya también a las empresas. Con flexibilidades, igual espero que sigan trabajando en conjunto.

-¿Cómo van a afectar las elecciones a la economía?

-Es un año que va a estar marcado por unas elecciones en las que se juega mucho. Eso va a postergar mucho las decisiones que se deberían estar tomando ya. Decisiones de inversión. La política no puede dejar de lado a la economía. Si la política se ha dedicado a hacer una grieta, la economía va a esperar a ver qué pasa.

-Después de una gestión de dos años en la UIA, ¿qué tiene que cambiar el empresario argentino?

-Estoy muy orgullosos de ser empresario y de estar en la Argentina. Los empresarios siempre estamos cambiando. Como en cualquier lugar del mundo, eso se lo exige el mercado. Si se queda atrás se queda sin mercado y mas aún en este momento de gran la evolución tecnológica. Y en la Argentina, si uno ve la historia, hemos estado siempre en crisis y cambiando. Por supuesto que se nos puede exigir mucho mas, pero estamos entrenados para cambiar. Lo que tenemos que lograr es cómo hacemos para que la Argentina, teniendo mucho potencial, logre sentar a todos los actores para lograr salir adelante, pero entre todos. Empresarios, gobiernos, y trabajadores.

-¿Cómo los afectaron los Cuadernos de la Corrupción?

-El tema de Los Cuadernos nos afectó y nos va a seguir afectando. Uno se podía imaginar que muchas cosas estaban pasando, pero no en la magnitud en la que se dieron. La Justicia debe seguir investigando hasta las ultimas consecuencias. Pero además tenemos una oportunidad para mejorar institucionalmente, para que esto no vuelva a suceder. En ese sentido, hay que entender el contexto en el que se estaba entonces. Muchas veces se analiza afuera del contexto. No había forma de denunciar. Por eso, necesitamos instituciones fuertes para poder denunciar. Y que esa denuncia no signifique la quiebra del que denuncia. No hay que quedarse sólo en la página del diario. Es necesario generar las instituciones sólidas para que esto no vuelva a suceder.