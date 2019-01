Marco Lavagna: "Veo a mi padre con muchas ganas de conformar la unidad nacional"

El diputado del Frente Renovador evitó definiciones sobre el futuro político de su padre

Sin hablar taxativamente de una candidatura presidencial, Marco Lavagna aseguró que su padre, Roberto Lavagna , está hoy interesado en "ayudar a conformar un espacio de unidad nacional" que, según él, es la única manera de enfrentar la "pesada herencia" que, pronosticó, dejará el gobierno de Mauricio Macri .

El diputado nacional del Frente Renovador admitió que a partir de la seguidilla de fotos que se sacó con varios dirigentes, Lavagna "se hizo más visible", pero enseguida planteó que esa visibilidad tiene que ver con su convicción de que "es necesario construir una unidad nacional".

"Lo que mi padre ha hecho en el último mes, las fotos que han salido, tienen que ver con la necesidad de construir ese espacio de unidad nacional", reiteró Lavagna en declaraciones a Radio El Destape.

En esa línea, minimizó la posibilidad de que el exministro de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner sea candidato a presidente, aunque no cerró la puerta del todo. "No lo pondría en términos de una candidatura particular. Ni siquiera él lo plantea en ese sentido. Primero hay que generar las condiciones, que hoy no están dadas. Después se verá", deslizó.

Y completó: "Hay mucha gente que ve en la figura de mi padre una buena expresión de esta unidad nacional, pero no lo cierro en que sí o sí tiene que ser candidato a presidente u ocupar algún cargo".

La posibilidad de que Lavagna sea candidato a presidente por Alternativa Federal, el espacio que aglutina al peronismo no kirchnerista, agitó las aguas de la incipiente campaña electoral durante lo que va de enero. El exministro se reunió con el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, con el jefe del PJ en el Senado, Miguel Pichetto y con Sergio Massa.

Esos encuentros, con fotos incluidas salvo en el caso de Massa, avivaron las especulaciones en torno al futuro político de Lavagna que, pese a la intensa actividad política que encaró en las últimas semanas, sigue en absoluto silencio.

La foto de Lavagna y Pichetto que se volvió viral por las sandalias con medias del economista Fuente: LA NACION

"Me raspan los dedos"

Hacia el final del reportaje, Marco Lavagna opinó sobre la foto junto a Pichetto en la que su padre posó luciendo ojotas con medias tres cuartos. "El tipo estaba cómodo en la casa. Él se pone chancletas y dice «Me raspan los dedos, me pongo medias». Ni lo pensó. Estaba en la casa de vacaciones, vienen a verlo y sale como estaba. Es como es", repasó entre risas.