Gustavo Fernández quiere su segundo título de Grand Slam Crédito: Tennis Australia

Sebastián Torok 23 de enero de 2019

El cordobés Gustavo Fernández , uno de los mejores tenistas sobre silla de ruedas del mundo y actual número 2 del circuito, inició la búsqueda de su tercer título individual de Grand Slam con una cómoda victoria. En el Abierto de Australia , Gusti, nacido hace 25 años en Río Tercero, avanzó a las semifinales al derrotar por 6-1 y 6-1, en apenas 44 minutos, al local Ben Weekes, 21º del ranking y beneficiado por una invitación.

El argentino, entrenado por Fernando San Martín, no le dio oportunidades a su rival australiano, de 34 años. Independientemente de la diferencia de categoría entre uno y otro, el Lobito Fernández asumió con contundencia su favoritismo. Logró 19 tiros ganadores, un 74% de primeros servicios (ganó 84% de los puntos con ese primer saque), 3 aces y apenas 8 errores no forzados.

Más allá de la lapidaria victoria, el Fernández no terminó del todo conforme. "Fue un partido feo. Mi disconformidad con respecto a mi rendimiento viene por otro lado. Esperaba que el partido no tuviera ritmo, como pasó, pero quería estar más fino o atento o fuerte en algunos puntos. Quizás no me voy del todo conforme con eso. Pero estoy siendo exigente conmigo mismo. Sabía desde el principio que yo era favorito, entonces quería buscar un poco más. Saqué muy bien y eso es importante. Me hubiese gustado errar un poco menos. Pero siempre sirve, siempre suma. El año pasado perdí en primera, así que empezar ganando es bueno", le comentó el cordobés a ESPN.

El Australian Open es el tercer torneo de Fernández en la temporada 2019 de tenis adaptado. En los primeros dos certámenes, ambos en el país de Oceanía, llegó a la final: perdió con el francés Stephane Houdet (3º del ranking) en el Bendigo Wheelchair Tennis Open y con el japonés Shingo Kunieda (1º), el llamado "Federer del tenis adaptado" por su exitosa carrera, en el Melbourne Open.

El rival de Gusti (fue número 1 del circuito entre julio de 2017 y febrero de 2018) en las semifinales del primer Grand Slam del año será, nuevamente, Houdet (el partido se disputará en el segundo turno del court 7, aproximadamente a las 23 de este miércoles en la Argentina). El historial entre el argentino y el francés está igualado en 18 triunfos para cada uno. La otra semifinal la jugarán Kunieda y el sueco Stefan Olsson (6º).

Roland Garros 2016 y el Abierto de Australia 2017 fueron, hasta aquí, los trofeos de single de Grand Slam que obtuvo el hijo de Gustavo Fernández (p.), exbasquetbolista y actual entrenador del club Estudiantes de Olavarría. Además, Fernández logró el título de dobles en Wimbledon 2015 (en pareja con el francés Nicolas Peifer) y perdió las últimas dos finales individuales en el All England, en 2017 y 2018 (ambas frente a Olsson, un especialista sobre la superficie de césped, dueño de un revés con slice muy productivo).

En Australia, Gusti Fernández, además, compite en dobles, en pareja con Kunieda.