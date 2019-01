Manifestaciones en el centro de Maracaibo 00:12

Ivanna Márquez tenía 19 años cuando en 2014 participó por primera vez en las protestas masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro , que dejaron 43 muertos, cientos de heridos y más de 3500 detenidos, entre ellos prominentes políticos opositores como Leopoldo López, aún en prisión domiciliaria. Con la cara pintada de amarillo, azul y rojo, y pañuelos mojados para taparse la boca y la nariz de los gases lacrimógenos, miles de personas salieron en febrero de ese año a las calles para denunciar la inseguridad, la escasez crónica de productos básicos y la inflación en el país.

A cinco años de aquellas primeras marchas masivas, Márquez recuerda ese febrero de 2014 y dice que las marchas de hoy "se viven con un aire parecido". Desde entonces, la crisis política, económica y de inseguridad, causas principales de las protestas, se agravó. "La idea del 23 de enero es que salga todo el mundo para demostrar tanto a las Fuerzas Armadas como a la comunidad internacional el clamor de los ciudadanos de declarar a Maduro como un usurpador", dice a LA NACION la joven venezolana, que trabaja como agente de viajes, pero es abogada y politóloga de profesión.

Juan Guaidó , la nueva cara de la oposición venezolana que juramentó hoy como presidente encargado del país, llamó a los venezolanos a acudir en masa a la movilización convocada en todo el país en rechazo al nuevo mandato presidencial de seis años de Maduro. Tanto el chavismo como los opositores ya salieron a las calles para manifestarse a favor y en contra del líder bolivariano, en una fecha especial porque se conmemoran en el país los 61 años de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, en 1958.

"Estamos mentalizados de que habrá presencia de grupos de choques del chavismo, así que está clarísimo de que habrá violencia de parte de ellos. Nosotros siempre marchamos en paz, pero estamos viendo cómo nos vamos a defender, porque tenemos que aguantar", dice Gustavo Ruiz, un abogado y emprendedor de 26 años, que cerró su estudio jurídico por el día para asistir a la protesta.

"Esperamos las instrucciones de Guaidó para ver cómo procedemos después de hoy, siempre de forma no violenta y por la vía democrática", agregó Ruiz.

Márquez y Ruiz viven en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, y se reunieron a las 9 de la mañana en los distintos puntos de salida establecidos para marchar rumbo al Citibank en la calle 5 de julio, en el centro financiero, lugar en donde se concentran los manifestantes. "Queremos lograr la libertad de Venezuela y que se reivindiquen nuestros derechos. Desconocemos a Maduro y reconocemos a Guaidó como presidente. Queremos un cambio de gobierno y vivir en libertad", repite el joven emprendedor, como si fuera un himno.

Ella sacó fotos en medio de la protesta porque quiere "documentar la cantidad de personas que participaron". Miles de ciudadanos agitaron sus banderas y carteles en los que se leía "Maduro usurpador".

La lluvia en Caracas no fue un obstáculo para los manifestantes. David Paredes, un economista de 28 años, dijo que sentía como si viviera un "apocalipsis", pero que "aguantaría lo que sea necesario".

"Hoy se espera que el mundo entero confirme que en Venezuela hay un tirano en el poder y que los venezolanos lo desconocemos y que deseamos que tanto él como su gabinete, salgan del poder. Queremos un gobierno democrático que de verdad atienda las necesidades de los ciudadanos", explicó sobre los motivos por los cuales marchó hoy hacia la plaza Juan Pablo II, en Caracas.

"Yo marcho porque no puedo tener las tres comidas mínimas diarias, porque no encuentro los medicamentos en las farmacias, porque no cuento con servicios básicos como luz, agua, aseo urbano, y porque he sido víctima de funcionarios corruptos. Debo agregar que el venezolano no vive, sobrevive, y se encuentra atrapado en como en una especie de videojuego real, donde cada día se debe pasar por un nivel más difícil", agrega Reyzor Reynolds, un comunicador social de 28 años, que sufre diariamente las duras consecuencias de la crisis.

En el oeste de Caracas se produjo la marcha del oficialismo, convocada por Maduro, que pidió hacer frente a lo que él considera es una maniobra por parte de la oposición y gobiernos extranjeros, principalmente el gobierno de Estados Unidos, del que asegura que intenta lograr finalmente una intervención militar en Venezuela.

El diario El Nacional informó que la Policía Nacional Bolivariana "reprimió a los caraqueños" que habían subido a la autopista Francisco Fajardo. Los manifestantes retrocedieron a fuerza de gases lacrimógenos y el conductor de un camión de carga que circulaba por el lugar les permitió a varios subirse en la parte de atrás para alejarlos de los gases.

"Blackout" informativo

Las redes sociales y los grupos de WhatsApp se convirtieron en los principales medios de comunicación para los venezolanos, que sufren un gran problema de desinformación y circulación de fake news.

La convocatoria a la protesta de hoy se hizo principalmente por Twitter y los usuarios compartieron mapas con los puntos de salida de las marchas en todo el país.

"Ya recibí muchas cadenas que dicen que los agentes de seguridad están desplegados y que tienen puntos asignados. Dicen que hay policías de las motos anti-motín esperándonos. Es muy difícil discernir cuáles son verdaderas o falsas por el blackout informativo pero de seguro mandan para amedrentar con el uso psicológico de la violencia", indicó Márquez antes de salir de su casa a la marcha.

"En radio y televisión se prohibió mencionar a Guaidó, no pasan nada de lo que está ocurriendo. Estamos bloqueados comunicacionalmente", dijo Ruiz, que compartió imágenes de las manifestaciones en sus historias de Instagram.