10 frases de Luis Alberto Spinetta, a 69 años de su nacimiento

Un 23 de enero de 1950 nacía Luis Alberto Spinetta en el barrio porteño de Nuñez. En consecuencia, desde 2015 -a través de la Ley 27106- en su honor se declaró el "Día Nacional del Músico". El Flaco murió el 8 de febrero de 2012 a causa de un cáncer de pulmón. Tenía 62 años y casi medio siglo dedicado a concebir las cientos de composiciones que forman parte del cancionero popular argentino.

Desde Barro Tal vez -que compuso a los 15 años-, pasando por Muchacha ojos de papel, Ana no duerme, Durazno sangrando, Plegaria para un niño dormido, Despiértate nena, Maribel se durmió, Quedándote o yéndote, hasta Rezo por vos, La Bengala perdida, Fina ropa blanca, Seguir viviendo sin tu amor y Mi elemento; son algunas de esas decenas de canciones que tararearon hasta quienes poco conocen del fundador de bandas como Almendra, Pescado Rabioso e Invisible, entre otras.

Sin embargo, Spinetta no sólo dejó canciones maravillosas: también una estética muy personal, un pensamiento bien alejado de los lugares comunes y una filosofía de vida.

A continuación, diez de esas frases (algunas de sus temas) que lo describen en todas sus facetas.

1- "El talento es el hombre en libertad, nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas".

2- "Sé que mi misión es hacer buenos discos. Mi misión la tengo que fundamentar con mi propia existencia".

3- "La gran desventaja para algunos es hacer música por ambición, casi como por obligación, para enriquecerse, o para figurar. A los dos compases sabés qué tipo de trabajo y artista estás oyendo, y ante quién se agacha y para qué".

4- "Mi sueño de hoy, mi sueño de ayer. Mi sueño que es tan sólo tu querer. Así mientras la luna brille y el sol no caiga yo estaré feliz".

5- "Antes que nada este pequeño concierto se lo dedicamos a todos los marginados y alienados del mundo, porque cada día más se comprueba que en el futuro van a ser ellos los que van a regir la razón humana".

6- "Lluvia temprana desguazada entre las manchas de la tierra. Me dice que yo no ignoraré tu dolor ni tu soledad, por más que mis manos cayeran del árbol como las hojas de otoño".

7- "Ustedes vieron que los paisajes pueden alterarse no solamente por una maniobra del cielo, sino por una maniobra que, aunque también es del cielo porque de ahí venimos, es una maniobra de nosotros los seres humanos. Las ciudades se desvanecen, se pueden destruir, se pueden sepultar... Pero hay algo que es inefablemente no cambiante, que es nacer".

8- "Hay mucha música comercial rondando, alguna detestable, y es por eso importante que no se dejen fijar en sus cabezas el objetivo único del éxito limitando así su frontera musical".

9- " Dale gracias al ángel por crecer y por luchar cerca del bien que gozaste y además. Dale gracias al ángel, dale gracias por estar cerca de ti".

10- "Aprender que el alma es una piedra en algún lugar y mil veces las flores se marchan, renacen porque sí. No sé qué será de ti, no intentas ser así feliz. Desesperando allí, al caer, si todo se junta otra vez en el mar donde las aguas ya no son hielo, donde la espuma es siempre espejo, o en el viento, que viaja sin parar y vuelve".