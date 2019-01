Olmedo se quedó sin compañero de fórmula antes de que arranque la campaña Crédito: Prensa Olmedo

El diputado nacional salteño Alfredo Olmedo perdió a su compañero de fórmula para competir por la presidencia antes de que arranque formalmente la campaña. Juan Bautista "Tata" Yofre, exsecretario de inteligencia durante el menemismo, aseguró que no competirá en un eventual binomio con el legislador ni será su jefe de campaña.

"No voy a ser su vice ni su jefe de campaña. Me bajé, pero no quiero empezar a hablar. Somos personalidades distintas", dijo en diálogo con el diario Perfil.

Olmedo había anunciado hace apenas once días que Yofre sería su compañero de fórmula. Pero las diferencias entre ambos no tardaron en florecer.

El día que lo presentó al exfuncionario del menemismo como su compañero de fórmula no había ahorrado elogios para describir al exjefe de la SIDE: "Es una persona equilibrada, capaz, íntegra, transparente y de suma confianza, para que juntos llevemos a la Argentina adelante. Vamos a fortalecer a las instituciones del país", afirmó Olmedo.

El diputado por Salta Somos Todos recorrió Mar del Plata, en el marco de su campaña presidencial. Olmedo se mostró días atrás con la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), Cecilia Pando, conocida por su pública defensa de la dictadura militar.

Además, Olmedo no descartó competir en una eventual interna con el economista liberal José Luis Espert -a quien imagina como ministro de Hacienda- y afirmó que le gustaría que Sergio Berni fuera gobernador bonaerense.