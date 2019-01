El escritor argentino Patricio Pron ganó el premio Alfaguara

Patricio Pron, cuyo libro más reciente es Lo que está y no se usa nos fulminará Fuente: Archivo - Crédito: Diego Spivacow

MADRID.- La novela Mañana tendremos otro nombres, del argentino Patricio Pron, recibió hoy el premio Alfaguara, el prestigioso galardón por el que competían 767 obras hispanoamericanas. "Un texto sutil y sabio de gran calado psicológico que refleja la época contemporánea de manera excepcional", expresó el fallo del jurado en la capital española

Mañana tendremos otros nombres, agrega el fallo, "es la fascinante autopsia de una ruptura amorosa, que va más allá del amor: es el mapeo sentimental de una sociedad neurótica donde las relaciones son producto de consumo. Bajo la anonimia de unos Él y Ella, construye la historia de dos personajes son vagamente conscientes de su alienación".

Juan José Millás presidió el jurado en esta edición, acompañado por el argentino Jorge Fernández Díaz, Manuel Vilas, la editora Gunilla Sondell, la librera vallisoletana Estrella García y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, "con voz, pero sin voto" eligieron la novela que se presentó con el pseudónimo "No soy Stiller".

Fernández Díaz tomó la palabra para realizar el primer comentario tras la lectura del fallo: "Es una novela de enigma porque hay un cadáver: el amor. Es una novela psicológica y mental. Carece casi de diálogos, pero uno tiene la sensación de que es una novela muy hablada".

El periodista de LA NACION, autor de Mamá destaca que hay al menos 50 frases impresionantes en la novela y consultó cuál había sido el punto de partida de esta novela. Pron respondió: "En el metro, cuando levantaba la cabeza veía varias personas que estaban descartando personas de Tinder. Quién va a ser nuestra pareja, mediando a través de un algoritmo, esta especie de escena de The Wall, me pareció que estaba contando algo de lo que debíamos hablar". Pron dijo que se sorprendió con la noticia y que quedó diez minutos en silencio mientras procesaba la información: "Los argentinos no nos consideramos silenciosos, pero me quedé callado". La novela, agregó el presidente del jurado, trata de una rata: el capitalismo financiero.

Pron agradeció el premio y expresó su honor de integrar la lista de ganadores de este premio que antes han obtenido Manuel Vicent, Sergio Ramírez, Elena Poniatowska y Ray Loriga. "Quisiera dedicar este premio a mi esposa, que ha sido la gran sostenedora de este proyecto, cuya equivocación me ha llevado a este punto. Su error de juicio me ha llevado hasta aquí. Y le quiero agradecer a mis compañeros en el diario El País y en Babelia y a tres personas de las que he aprendido muchísimo, las tres mejores profesionales con las que he trabajado en mi vida: Mónica Carmona, Florencia Ure y María Casas". Pron, argentino radicado en Madrid tras una larga estadía en Berlín, también dedicó el premio a los periodistas hispanoamericanos que este año perdieron su trabajo.

El premio Alfaguara está dotado de 175.000 dólares y una escultura de Martín Chirino. La ceremonia se transcurrió en el hotel The Westin Palace, frente a las Cortes españolas. Varios escritores, personalidades españolas y latinoamericanas del mundo de la cultura, el periodismo y la política asistieron a la premiación. El año próximo, anunció Alfaguara, el presidente del jurado será Juan Villoro.