Miley Cyrus suma otra fuerte polémica en las redes

La cantante oriunda de Tennessee Miley Cyrus fue protagonista de una nueva controversia a raíz de una publicación en Instagram, donde se la puede ver fumando un cigarrillo de marihuana, con las palabras "Weed Makes You Happy" ("La marihuana te hace feliz").

Cyrus cuenta con 81 millones de seguidores en su cuenta, por los cual las reacciones no se hicieron esperar. Así como hubo gente que apoyó el acto y señaló que Miley tiene derecho de hacer lo que le plazca, otros fanáticos la tildaron de ser un "mal ejemplo" para las jóvenes generaciones que la siguen.

La estrella, quien recientemente se casó en secreto con Liam Hemsworth, es conocida por ser irreverente y provocadora y esta no es la primera polémica en la que está envuelta. Miley se volvió famosa gracias al programa de Disney Hannah Montana y luego decidió incursionar como cantante solista en 2012. Su ascenso fue meteórico, gracias a hits como "Wrecking Ball", "We Can't Stop" y "See You Again".

La artista ha causado revuelo en varias oportunidades, entre las que se podrían destacar su beso con Katy Perry, o aquella ocasión en la que, en medio de los premios MTV celebrados en Amsterdam, encendió un porro de marihuana sobre el escenario. Pero no todo es escándalo en su vida. En los últimos años, se ha mostrado firme en su apoyo a la comunidad LGBT y al movimiento feminista. En diciembre pasado, fue invitada al programa de Jimmy Fallon, donde interpretó clásicos villancicos y con perspicacia cambió las letras de los mismos, utilizando frases como "El mejor amigo de la mujer es la igualdad salarial" o "Yo puedo comprarme mis propias cosas". El video se hizo viral generando miles de reacciones.

Por otro lado, su última producción en conjunto con Mark Ronson, "Nothing Breaks Like A Heart" estuvo acompañada de un video en el que las imágenes tienen una carga crítica que busca retratar los tiempos complicados de la sociedad norteamericana. En determinadas secuencias se puede ver a pequeños niños maniobrando armas de fuego y disparándolas, y utilizando filtros de Instagram para autofotografiarse a una temprana edad; a un sacerdote en un bar de striptease, y a jugadores de fútbol americano de rodillas, realizando la retadora pose que hace alusión al descontento con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.