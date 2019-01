Maduro rompe relaciones diplomáticas con EE.UU- Fuente: Twitter 00:44

CARACAS.- "Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, juro ante dios todopoderoso, Venezuela y colegas diputados, asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres". Sobre una tarima y con su mano derecha alzada, Juan Guaidó dio hoy un paso histórico delante cientos de miles de venezolanos, concentrados en Caracas para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Las presiones internacionales y el pulso contra el gobierno provocaron finalmente que el nuevo líder opositor juramentase un cargo que le va a traer "consecuencias".

"No vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional", expresó el diputado de 35 años ante la ovación de los asistentes de la manifestación contra Maduro, que tiene "contramarchas" oficialistas en otros puntos del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primer líder internacional en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela, según anunció la Casa Blanca en Twitter.

Poco después se sumaron el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y los gobiernos de la Argentina, Canadá, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica y Ecuador. Se esperaba que el Grupo de Lima también lo respalde.

Las marchas

Al grito de "¡Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer!", miles de manifestantes con banderas venezolanas y gorras tricolor, iniciaron antes del mediodía movilizaciones desde diferentes puntos de la capital y del país, en un intento de la oposición de demostrar que recuperó su fuerza y que logró reagruparse para enfrentar al chavismo.

Desde el amanecer, la Policía tomó algunas calles del centro y el este de la capital donde se realizan las marchas. En la céntrica Plaza Venezuela fueron apostados varios centenares de guardias nacionales con equipos antimotines y camiones cisterna y blindados.

Las principales autopistas y avenidas capitalinas amanecieron con escasa presencia de vehículos y transeúntes, y varios comercios no abrieron sus puertas.

Horas antes del inicio de las protestas se registró un incidente en la barriada de clase media del Paraíso, en el oeste de la capital, donde guardias nacionales dispersaron con gases lacrimógenos a centenares de manifestantes.

Asimismo, en las localidades sureñas de Ciudad Bolívar y San Félix, estado de Bolívar, hubo saqueos de comercios y fue incendiada una escultura del fallecido presidente Hugo Chávez, según informó el diputado opositor Américo De Grazia. Durante los incidentes murieron al menos cuatro personas, según un reporte policial.

La protesta fue convocada por la oposición para manifestar su rechazo contra el "usurpador" Nicolás Maduro y recuperar el apoyo popular perdido durante año y medio. Juan Guaidó incluso había convocado a las Fuerzas Armadas a participar: "A toda la Fuerza Armada Nacional nuestro llamado es muy claro, desde este Parlamento te estrechamos las manos y te pedimos que te coloques del lado de la Constitución y del pueblo, tu pueblo".

Las marchas coinciden con el aniversario del establecimiento de la democracia venezolana tras la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en 1958, lo cual provocó expectativa tras la escalada en los últimos días de los enfrentamientos entre el gobierno y la Asamblea Nacional, que controla la oposición.

"Hoy podemos decir con orgullo y determinación que las banderas de lucha del 23 de Enero jamás serán traicionadas", afirmó Maduro en un mensaje de su cuenta de Twitter al conmemorar la fecha histórica.

La Unión Europea

La Unión Europea expresó su "pleno" apoyo a la Asamblea Nacional. "La UE hace un llamamiento firme para el inicio inmediato de un proceso político que lleve a elecciones libres y creíbles en conformidad con el orden constitucional", expresó la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en un comunicado previamente consensuado con los países miembro.

El bloque remarcó que "el pueblo de Venezuela salió masivamente" a la calle para pedir "democracia y la posibilidad de determinar libremente su propio futuro". "Estas voces no pueden ignorarse", dijo. Y reiteró la disposición de la UE y sus estados miembro de "apoyar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela a través de un proceso político, pacífico y creíble en conformidad con la Constitución venezolana".

"La UE apoya plenamente a la Asamblea Nacional como institución democráticamente elegida cuyos poderes deben restablecerse y respetarse", subrayó la jefa de la diplomacia europea en la nota conjunta.

Así, el bloque reclamó que los derechos civiles, la libertad y seguridad de "todos" los miembros de la Asamblea Nacional, incluido los de su presidente, Guaidó, "necesitan observarse y respetarse plenamente" y deja claro que "la violencia y el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad son completamente inaceptables y, desde luego, no resolverán la crisis".

"El pueblo venezolano tiene derecho a manifestarse pacíficamente, a elegir libremente a sus líderes y decidir su futuro", avisó el bloque.

Hasta ahora, la UE no quiso entrar en la cuestión del reconocimiento o no de Maduro, alegando que "no reconoce Gobiernos sino Estados" aunque boicoteó la toma de posesión del mandatario de su segundo mandato presidencial -ningún país ni la UE enviaron representación-- para dejar claro que "no tiene legitimidad" tras imponerse en elecciones el pasado mes de mayo que para el bloque "no fueron justas ni creíbles", según fuentes diplomáticas.

La UE trabaja en la puesta en marcha de un grupo de contacto internacional con países de la UE y la región --que puedan influir en el régimen y la oposición-- para explorar las condiciones para relanzar un proceso político, que permita resolver la crisis venezolana a través de una solución democrática, es decir, mediante nuevas elecciones "democráticas".

Los ministros de Exteriores del bloque se reunirán de manera informal el 31 de enero y el 1 de febrero en la capital rumana, Bucarest. "Venezuela no está en la agenda, pero es fácil añadirlo", han explicado fuentes europeas.

Agencias AP, ANSA e informe de Daniel Lozano