La Copa olvidada. El trofeo que se le negó a Boca y Bilardo se animó a tocar

Carlos Bilardo fue campeón mundial en 1986 pero no tocó la Copa hasta 2016, cuando en un homenaje de la FIFA por los 30 años de esa gesta, se la entregaron para que se sacara una foto. "Mirá qué linda que es... La vi siempre en fotos, pero así de cerca no", comentó emocionado en aquel momento.

Aunque parezca raro, Bilardo decía hasta ese momento que un técnico no debía tocar nunca una copa. La razón que siempre esgrimió es que prefería no quedarse atado a ese éxito o vivir del pasado. No quería que eso le quitara ambición para el futuro. Pero hubo un tiempo en el que fue jugador. Y todavía no tenía esa manía. Al menos así se lo ve en la foto del 21 de febrero de 1969, hace 50 años, con la camiseta de Estudiantes. El trofeo que levanta el doctor Bilardo es la Copa Interamericana , que nació como un certamen destinado a definir al campeón del continente americano. La disputa directa enfrentaba al campeón de la Libertadores con el ganador de la Liga de campeones de la Concacaf (equipos de América del norte y de Centroamérica).

El primer título que se puso en juego generó una enorme expectativa. El partido inaugural se jugó en el estadio Azteca y para los mexicanos, desde el punto de vista organizativo, era un ensayo para la Copa del Mundo que se jugaría un año después. Sólo cinco equipos argentinos lograron ganar la Copa: Estudiantes, Independiente, Argentinos Juniors, River y Vélez.

Con los años el certamen fue perdiendo el interés que tuvo en el comienzo. Muchos campeones de la Libertadores no se presentaron a jugarla. O simplemente no se encontraba fecha para la realización. Al principio, la oportunidad de viajar y salir de gira le permitía a los clubes cobrar dinero para hacer, además, algunos amistosos.

Los equipos brasileños casi siempre se negaron a jugarla y falló Vasco da Gama cuando lo intentó. En el caso de Boca, tuvo mucha mala suerte. Perdió la primera vez que la jugó, en 1978 (correspondiente a los torneos de 1977). Pero no pudo jugar la del año siguiente (también fue campeón de la Libertadores de 1978), porque la Liga de la Concacaf de ese año quedó inconclusa. En la etapa preliminar, los ganadores del torneo fueron Leones Negros (México), Comunicaciones (Guatemala) y Defence Force (Trinidad y Tobago). Como no llegó a disputarse la etapa final, los tres fueron declarados campeones. Ante la anomalía, fue imposible organizar un partido final.

Estudiantes, el primer campeón

La historia del fútbol latino parece estar siempre atada a las polémicas. El primer finalista llegado de la Concacaf, Toluca, en realidad fue declarado campeón sin disputar la la final del torneo. Es que Aurora, de Guatemala, quien debía ser su rival, fue denunciado por los hechos de violencia que se sucedieron en partidos anteriores en el certamen.

Conigliario marca ante Solis, de Toluca, en el Centenario; Estudiantes fue el primer campeón de la Interamericana en 1969 Fuente: LA NACION

Estudiantes viajó con apenas 15 jugadores a México, y la lesión de Spadaro dejó a Zubeldía con apenas tres reemplazos. Pero no necesitó hacer cambios. Su equipo ganó por 2 a 1 con goles de Conigliario y Carlos Bilardo el 13 de febrero de 1969.

La gran sorpresa se dio en el partido de vuelta en La Plata. Al equipo de Osvaldo Zubeldía le alcanzaba un empate para ser campeón. Y empezó ganando con un gol de Verón. Pero los mexicanos dieron vuelta el resultado (2-1) y tuvo que jugarse un tercer encuentro, en Montevideo.

El inolvidable Carlos Bilardo dijo durante muchos años que no le gustaba tocar las Copas, porque temía que eso lo detuviera en el recuerdo y le negaras posibilidades de nuevos triunfos; en el 69, no tuvo problema para alzar la Interamericana con sus compañeros Fuente: LA NACION

"Todos somos culpables. Los jugadores por subestimar a los mexicanos, y yo, por darles tres días de descanso después de volver de México, cuando tendríamos que haber seguido trabajando. Es un barbaridad lo que desaprovechamos y no tiene perdón", se lamentó Zubeldía.

La lección se aprendió y el Pincha impuso su jerarquía en el tercer partido, en Uruguay, con un inobjetable triunfo por 3 a 0 con dos goles de Conigliario y uno de Flores.

Independiente, en medio de la vuelta de Perón

Mientras el país estaba conmocionado por el regreso de Juan Domingo Perón el 20 de junio de 1973, Independiente disputaba su primera Copa Interamericana en Honduras. El conjunto de Avellaneda aceptó jugar los dos encuentros como visitante a cambio de un cachet de 20.000 dólares.

Ambos encuentros Ante Olimpia se jugaron en Tegucigalpa y los ganó 2-1 y 2-0. En el primero, el 17 , anotaron Semenewicz y Maglioni. En el segundo, el 21, marcaron Maglioni y Balbuena.

Al día siguiente, Independiente tenía que jugar el adelantado de la 17a fecha del Metropolitano ante Chacarita. El encuentro era relevante dado que era el televisado por Canal 7.

Los dirigentes del Rojo recibieron una propuesta del club Herediano, de Costa Rica, para jugar un amistoso. Llegaron a un acuerdo por 15.000 dólares. pero el partido se suspendió. La AFA no le dio autorización al flamante campeón.

Lo curioso es que vuelo de regreso se demoró, por lo que el plantel no llegaba a tiempo para jugar el partido (estaba programado para las 20.50). Una vez más se le pidió a la AFA la postergación, y otra vez le fue denegada, por lo que Independiente tuvo que presentar un equipo alternativo.

La formación en Honduras, dirigida por Humberto Maschio, jugó con Santoro; Commiso, López, Sa y Pavoni; Martínez, Raimondo y Semenewicz; Balbuena, Maglioni y Mendoza. Mientras que ante Chacarita debió formar con Phoyú; Cabezal, Giuliano, Carrica y Otero; Palomba, Galván y Saggiorato; Merlo, Giachelllo y Rubén González. ¿Cómo salió el partido? Ganó Independiente 1 a 0, con gol de Giachello.

Dos títulos más para el Rojo, por penales

También en 1974 Independiente jugó los dos partidos de la Copa Interamericana como visitante. El 24 y el 26 de noviembre. Ambos encuentros se jugaron en Guatemala, ante Municipal. Tras ganar el primer encuentro por 1 a 0, con un tanto de Ricardo Bochini, el Rojo perdió el segundo por el mismo marcador y se impuso por 4 a 2 en los penales.

Para la edición de 1976 se decidió una sede neutral, Caracas. Allí se enfrentó con Atlético Español, de México. Empató ambos partidos: 2 a 2 el primero (goles de Bochini y Trossero) y 0 a 0, y venció por 4 a 2 en los penales.

El segundo partido en Caracas

La oportunidad de Boca

Boca tuvo su chance en la Interamericana en 1978. El primer partido ante América, de México, se jugó el 28 de marzo, una semana después del empate 2 a 2 con Borussia Moenchengladbach en la primera final de la Europeo Sudamericana.

Dos goles de Salinas y uno de Mastrángelo le dieron a los xeneizes el triunfo por 3 a 0 en el primer match, en la Bombonera.

Aunque en los torneos anteriores se utilizaba la diferencia de gol para definir series, se acordó que en caso de un triunfo de los mexicanos por cualquier resultado, se jugaría un tercer partido.

Hugo Kiesse, a 15 minutos del final del partido en el Azteca el 12 de abril, le dio la victoria a América por 1 a 0. Y dos días después, en el mismo estadio, América venció por 2 a 1 con un tanto de Carlos Reinoso a los 14 minutos del segundo tiempo suplementario. Severiano Pavón había hecho el primer gol del partido, para Boca.

Otro punto que muestra la mala suerte que tuvo el equipo de Juan Carlos Lorenzo es que si en el suplementario sostenía el empate, esta vez no había penales y el título era para Boca, ya que sólo en ese caso jugaba la diferencia de gol en los dos primeros encuentros.

Se trató del primer triunfo de un equipo de la Concacaf en la historia de la Copa que, hasta ese momento, había sido dominada completamente por los sudamericanos.

Argentinos, gracias Dely Valdés

La Copa dejó de jugarse durante cinco años. Y fueron los dirigentes de Defence Force, de Trinidad y Tobago, los que hicieron el esfuerzo de organizar el torneo tras ganar el título de la Concacaf en 1985.

Argentinos Juniors fue el invitado y el trofeo se definió en un partido único en el estadio Nacional de Puerto España, el 10 de diciembre de 1986.

El panameño Armando Dely Valdés marcó el único tanto del Bicho para el 1-0 que le dio un nuevo título internacional al equipo de Roberto Saporitti.

Juan Gilberto Funes marca el segundo gol de River ante la mirada de Ruggeri; fue en 1987, contra Alajuelense Fuente: LA NACION

El único título de Griguol con River

El 25 de julio de 1987 Carlos Timoteo Griguol tuvo su debut oficial con River en la Copa Interamericana. Llegó para reemplazar a Héctor Veira, que había regresado a San Lorenzo.

Con el equipo en plena pretemporada, fue muy flojo el partido en Costa Rica, que terminó sin goles. Pero 20 días después, el equipo impuso su superioridad en el Monumental y ganó 3-0, con goles de Villazán, Funes y Héctor Enrique.

El objetivo principal de los millonarios era la Copa Libertadores. Como defensor del título, ingresaba directamente en uno de los dos triangulares semifinales, junto con Peñarol e Independiente. Con un empate y dos derrotas en los primeros tres partidos, River quedó eliminado. Tampoco le fue muy bien a Griguol en el torneo local y meses más tarde iba a ser reemplazado por César Luis Menotti.

Los goles de River

Otra medalla para el Vélez de Bianchi

José Luis Chilavert, con el trofeo de la Interamericana Fuente: LA NACION

Vélez había ganado la Libertadores de 1994, y aunque ya habían pasado dos años de aquel título, coordinó la organización del certamen que había quedado pendiente con el campeón de la Concacaf ese mismo año, Sport Cartaginés. Tras un pobre empate sin goles en Cártago, Costa Rica, Vélez se impuso con cierta comodidad en el partido de vuelta en Liniers. Ganó por 2 a 0 con goles del Turu José Flores.

La atención del club estaba puesta en poder retener a Carlos Bianchi, que ya tenía varias ofertas desde el exterior (finalmente se fue a dirigir a Roma). Ese fue el sexto y último título de Bianchi en el conjunto de Liniers.

Carlos Bianchi saluda a la tribuna de Vélez en el Amalfitani; la de la Interamericana fue la última medalla que se colgó con el conjunto de Liniers Fuente: LA NACION

La única experiencia brasileña, despedida y derrota

La primera y única participación brasileña en el certamen fue en 1998, cuando Vasco da Gama cayó ante DC United, de los Estados Unidos. El primer partido se jugó en el Washington y los brasileños se impusieron por 1 a 0. El desquite, en Fourt Lauderdale, fue para los norteamericanos dirigidos por Bruce Arena, que se impusieron por 2 a 0 y se quedaron con el título.

Los torneos internacionales de clubes pasaron por una crisis por aquel tiempo. Originalmente el campeón del mundo se definía con un partido entre el ganador de la Copa de Europa (luego Champions League) y el campeón de la Libertadores. La FIFA ensayó con un Mundial de clubes en 2000, pero luego se postergó su reanudación hasta 2005.

El nuevo Mundial de la FIFA, que se juega de manera ininterrumpida desde 2005, incluyó a los campeones de la Concacaf. Esta Interamericana que había tenido variado interés, y en la que algunos equipos hasta se negaron a jugar, fue perdiendo sentido. Aunque nunca hay que descartar que algún equipo interesado en sumar trofeos -y alguna posibilidad económica-, la reflote en algún momento.

Dieciocho títulos oficiales en 30 años

Todos los campeones de la Copa Interamericana:

Año y resultado

1969: Estudiantes de La Plata , a Toluca, de México (2-1, 1-2 y 3-0)

, a Toluca, de México (2-1, 1-2 y 3-0) 1972: Nacional, de Uruguay, a Cruz Azul, de México (1-1 y 2-1)

1973: Independiente a Olimpia, de Honduras (2-1 y 2-0)

a Olimpia, de Honduras (2-1 y 2-0) 1974: Independiente a Municipal, de Guatemala (1-0 y 0-1 -4 a 2 por penales-)

a Municipal, de Guatemala (1-0 y 0-1 -4 a 2 por penales-) 1976: Independiente a Atlético Español, de México (2-2 y 0-0 -4 a 2 por penales-)

a Atlético Español, de México (2-2 y 0-0 -4 a 2 por penales-) 1978: América, de México, a Boca (0-3, 1-0 y 2-1)

(0-3, 1-0 y 2-1) 1980: Olimpia, de Paraguay, a FAS, de El Salvador (3-3 y 5-0)

1981: Pumas, de México, a Nacional, de Uruguay (3-1, 1-3 y 2-1)

1986: Argentinos Juniors a Defense Force, de Trinidad y Tobago (1-0)

a Defense Force, de Trinidad y Tobago (1-0) 1987: River a Alajuelense, de Costa Rica (0-0 y 3-0)

a Alajuelense, de Costa Rica (0-0 y 3-0) 1989: Nacional, de Uruguay, a Olimpia, de Honduras (1-1 y 4-0)

1990: Atlético Nacional, de Colombia, a Pumas, de México (2-0 y 4-1)

1991: América, de México, a Olimpia, de Paraguay (1-1 y 2-1)

1992: Colo Colo, de Chile, a Puebla, de México (4-1 y 3-1)

1994: Universidad Católica, de Chile, a Saprissa, de Costa Rica (1-3 y 5-1)*

1996: Vélez a Cartaginés, de Costa Rica (0-0 y 2-0)

a Cartaginés, de Costa Rica (0-0 y 2-0) 1997: Atlético Nacional, de Colombia, a Saprissa, de Costa Rica (3-2) **

1998: DC United, de EE.UU. a Vasco da Gama, de Brasil (0-1 y 2-0)

* Jugó como subcampeón, por la negativa a participar del certamen de San Pablo, de Brasil.

** Jugó como subcampeón, por la negativa a participar del certamen de Gremio, de Brasil.

José Turu Flores festeja uno de sus dos goles contra Cartaginés, de Costa Rica; Vélez se impuso por 2 a 0 y se quedó con el título en 1996 Fuente: LA NACION