Los amistosos con Unión y Aldosivi le sirvieron a Mauro Zárate para volver a ponerse la camiseta de Boca, situación que no ocurría desde el 17 de noviembre del año pasado. Aquella tarde completó los 90 minutos del partido ante Patronato, una rareza si se tiene en cuenta que con los Barros Schelotto inició y terminó un encuentro en apenas en cuatro ocasiones

El hombre que pasó por la Premier Legue inglesa y la Serie A italiana está ante una nueva oportunidad en la Ribera, porque el protagonismo con el que había llegado se desdibujó a un lugar marginal. La nueva era de Gustavo Alfaro como entrenador xeneize lo pone otra vez en la línea de partida de una carrera en la que no quiere ceder más terreno.

Guillermo lo había seducido con el rol que tendría en el gran desafío del club, la Copa Libertadores. Apenas se sumó, apareció como titular en las formaciones de octavos de final, convirtiendo en la ida y en la vuelta: selló el 2-0 ante Libertad, en la Bombonera, y en Paraguay puso al equipo adelante en el marcador. En la siguiente serie, frente a Cruzeiro, volvió a estar desde el arranque en los dos encuentros y marcó en el primero. Mantuvo la titularidad en la ida de semifinales, ante Palmeiras, pero en la revancha los Mellizos eligieron al colombiano Sebastián Villa y solamente ingresó en el último cuarto de hora. Las definiciones ante River ya no lo tuvieron ni un minuto en cancha.

Aquella decisión hizo ruido. A él también: "No sé si me pregunto por qué no jugué la final. Era un partido lindo y el título que queríamos todos, pero ya está, ya pasó. Obvio que dolió no jugar, pero siempre estuve ahí apoyando. Hay que dar vuelta la página, entregar lo máximo y ganar", expresó el atacante en una rueda de prensa, acompañado de Ramón Ábila, durante este mediodía.

Símbolo y capitán de Vélez, dejar Liniers para sumarse a Boca le significó no solo una ruptura sentimental con los hinchas sino también una pelea familiar con sus hermanos Ariel y Rolando. El desafío de imponerse en Boca había pesado más. Su figura empezó a achicarse y el mismo entrenador que supo traerlo como carta fundamental para ganar la Libertadores tras once años de sequía, le fue quitando lugar en el momento más importante de esa competencia que no terminó con final feliz.

Después de una primera etapa en la que no logró imponerse, ahora buscará ganarse la preferencia del nuevo DT. No será fácil. De hecho, arrancará detrás de uno de los jugadores emblema del club: Carlos Tevez. Aunque puede acomodarlo en otra ubicación, para Alfaro, Zárate es un futbolista que cumple la misma función que Carlitos: como segunda punta, detrás o al costado del centro delantero, pero con la libertad y soltura para retrasarse a jugar.

Las manifestaciones públicas del entrenador para el ídolo, que recuperó la camiseta número 10 y la capitanía, lo colocarían a Zárate en una desventaja inicial. Sin embargo, el protagonista lo entiende: "Sabemos la importancia que tiene en el equipo y él más que nadie tiene que sentirse bien". E, incluso, redobló la apuesta y se animó a meter presión: "Muchas veces nos tocó jugar con Carlos. Yo adelante y él atrás mío. Podemos hacerlo tranquilamente".

Igualmente, él da muestras de que quiere dar vuelta la ecuación. En las prácticas y en los partidos, como el del último domingo ante el Tiburón, en la que definió con su pie derecho una jugada colectiva que se desplazó de arco a arco. Ya sin Pablo Pérez y con Fernando Gago afuera por su lesión, Zárate no solo aspira a un lugar en el equipo sino también a convertirse en una de las voces de peso dentro del plantel. "¡Juguemos! Si estamos en Boca es porque podemos jugar. Todos estamos capacitados para jugar a la pelota. Todos. ¡Todos!", arengó a sus compañeros en el segundo partido en Mar del Plata.

Sea cual sea el lugar que le toque ocupar, él tira para adelante con optimismo: "Guillermo plasmó lo suyo y se ganaron títulos. Ahora venimos de un golpe duro que hay que remontar. Alfaro tiene otra idea y estamos a muerte con eso. Nos llevará por buen camino", aseguró Zárate.

Tema mundial, tuvo tiempo para referirse a la incertidumbre que se vive por estas horas producto de la desaparición del avión en el que viajaba Emiliano Sala sobre el Canal de la Mancha. Aunque quiso ser prudente por respeto a sus seres queridos: "Es algo durísimo, te hace pensar mucho porque le puede pasar a cualquiera de nosotros. Es difícil hablar, hay una familia que está esperando noticias".

Mauro sabe que corre de atrás. Pero va en busca de la revancha con ilusiones renovadas.