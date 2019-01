Nicole Neumann regresa a la pantalla chica

Nicole Neumann se tomó unas semanas de vacaciones del magazine de Telefe Cortá por Lozano, pero esos días de relax que disfrutó en Punta del Este no cayeron nada bien en el canal. Tampoco en la producción del programa ni en su conductora, Verónica Lozano, que no solo no estaba al tanto sino que consideraba que el ciclo "la necesitaba" en estas primeras semanas del año, donde todo el equipo se había comprometido a estar presente.

Hace unas semanas se dijo que la modelo y panelista había extendido sus vacaciones por cierta molestia con la presencia que tendrá en el ciclo Jimena Barón, quien reemplazará a Lozano durante sus vacacionesentre el 11 y 22 de febrero próximo. Sin embargo, el problema con Neumann y el ciclo parece ser otro. Según su representante, Mauricio Catarain, las vacaciones de la modelo estaban habladas de antemano con la producción. Ella había avisado que se tomaba unos días luego de las fiestas, que volvía para la primera semana del relanzamiento del ciclo -que fue el lunes 7 de enero- y después sí se tomaba varios días de relax hasta fin de mes. En tanto, desde el canal y la productora del programa, Kuarzo, aseguran que se enteraron por terceros que no iban a contar con su presencia en estas semanas.

Asimismo, según pudo saber LA NACION, la vuelta de Neumann no se da de la mejor manera, ya que consideran que no es prolijo lo que pasó y por esa razón, en las últimas horas, hubo reuniones entre las principales autoridades de Kuarzo y la agencia que representa a la modelo. Si bien decidieron continuar con el contrato que los une a ella [Neumann también es parte del canal de la productora, KZO, donde conduce Tardes Nuestras] y el próximo lunes 28 se reincorporará a la pantalla de Telefe, seguramente Lozano haga alguna mención al ida y vuelta ocurrido durante su ausencia.

En tanto y para dejar en claro que no tenía problemas con Barón, hace unos días, Neumann desmintió estas versiones desde las historias de su cuenta de Instagram, donde señaló que "siempre" tuvo buena onda con la cantante de "La tonta".