" Te apuesto a mi casa que vas a ganar el Oscar, así que hacé espacio para el premio", le dijo Elton John al músico y productor Mark Ronson, nominado a la mejor canción original por " Shallow ", tema de la película Nace una estrella.

El legendario intérprete inglés habló con Ronson en el último episodio de su programa de radio Elton John's Rocket Hour, en Beats 1 de Apple Music, y no escatimó en elogios.

"Oh, dios mío, considerando la carrera que has tenido, no podrías tener un momento más fuerte que el que tienes ahora con el disco de Miley (Cyrus), que es fantástico", elogió el autor de "Your Song" a su colega, el creador y productor de hits planetarios como "Uptown Funk". Para Elton John, el músico es uno de los favoritos para llevarse uno de los Premios de la Academia el domingo 24 de febrero. "Te garantizo que vas a ganar un Oscar ", aseguró el británico frente a un Ronson que en todo momento lució modesto frente al optimismo de su legendario colega.

Aunque "Shallow", ya ganó un Globo de Oro, ahora se tendrá medir en su rubro con los nominados Kendrick Lamar y SZA por "All The Stars" (de la película Pantera Negra), "I'll Fight" ( RBG) por Diane Warren y Jennifer Hudson; "The Place Where Lost Things Go" (El regreso de Mary Poppins), de Marc Shaiman y Scott Wittman; y "When A Cowboy Trades His Spurs For Wings" ( La balada de Buster Scruggs), de David Rawlings y Gillian Welch.