Un teléfono sin conectores de audio ni botones: así es el Meizu Zero

Diseñado con una pieza de cerámica, el Meizu Zero solo tiene dos pequeños agujeros para reiniciar el equipo y para el micrófono

Cuando Apple decidió remover el conector de audio del iPhone hubo algunas reacciones negativas sobre el inconveniente que implica utilizar un adaptador. Sin embargo, la compañía china Meizu fue más extrema y anunció un smartphone sin conectores, parlantes y ni siquiera tiene la bandeja para insertar el chip SIM.

Este particular modelo de Meizu, denominado Zero, es una pieza cerrada que no tiene conector de audio, al igual que el iPhone. Sin embargo, sus diseñadores también decidieron remover todos los puertos y conectores e implementaron diversos desarrollos alternativos.

De esta forma, el Meizu Zero ofrece la conectividad Bluetooth para los auriculares en reemplazo del conector de audio, mientras que la ausencia de la bandeja para el chip SIM se cubre mediante el uso del SIM electrónico. A su vez, los parlantes fueron reemplazados por un sistema de audio en pantalla, una modalidad que había sido utilizada en los televisores Bravia OLED de Sony.

El Meizu Zero es un teléfono sin botones físicos ni conectores, con carga inalámbrica y apto para el sistema eSIM

¿Qué pasó con el puerto de carga? Meizu en este caso decidió que el teléfono Zero realice la carga de forma inalámbrica. Del diseño de un solo cuerpo de cerámica solo sobresalen las dos cámaras de 12 y 20 megapixeles, además de dos pequeños agujeros: uno para el micrófono y otro para reiniciar el equipo ante un inconveniente, ya que el teléfono carece de botones de encendido y volumen.

El Meizu Zero es un teléfono con una pantalla de 5,99 pulgadas OLED casi sin bordes, con una cámara frontal de 20 megapixeles y un lector de huellas dactilares incorporado en pantalla, que a su vez permite detectar el nivel de presión, una función que permite encender o apagar el teléfono. El teléfono fue presentado en China y la compañía aún no anunció la fecha de lanzamiento al mercado ni el precio de venta.