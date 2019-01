Bryan Singer habló sobre las acusaciones de abuso menores que pesan en su contra

El director se refirió al artículo de la revista The Atlantic publicado horas después de que se anunciara que su film Bohemian Rhapsody compite como mejor película en los Oscar Fuente: AFP

Apenas 24 horas después de que se anunciaran las nominaciones a los Oscar y de que Bohemian Rhapsody consiguiera entrar en competencia como mejor película, se publicó un artículo en la revista estadounidense The Atlantic que revela nuevas acusaciones de abuso sexual contra su director, Bryan Singer .

El realizador, que no participa de la temporada de premios porque fue despedido de la película dos semanas antes del final del rodaje por supuesto mal comportamiento, ausencias en el rodaje y por tener una mala relación con su equipo y el elenco, difundió un comunicado en el que niega las acusaciones y señala el carácter homofóbico del artículo periodístico.

"La última vez que escribí sobre este tema, la revista Esquire estaba preparando una nota escrita por un periodista homofóbico que tiene una bizarra obsesión conmigo desde 1997", reza el descargo del director de películas como Los sospechosos de siempre o X-Men. "Después de chequear cuidadosamente las fuentes y considerando su falta de credibilidad, Esquire decidió no publicar el artículo que era una 'vendetta' periodística. Eso no impidió que este escritor lo vendiera a la revista The Atlantic".

"Es triste que The Atlantic se haya rebajado a este nivel de integridad periodística. Me veo forzado, una vez más, a reiterar que esta historia recicla reclamos de demandas judiciales sin sustento hechas por un grupo de individuos de mala reputación dispuestos a mentir por dinero o atención. No me sorprende la salida de este artículo homofóbico e injurioso que fue publicado para sacar ventaja del éxito de Bohemian Rhapsody", dice Singer.

En su momento, él mismo negó que su despido de la película hubiese tenido que ver con las acusaciones -que se conocieron tres días antes de que lo echaran- de un joven que había asegurado que tenía 17 años cuando tuvo relaciones con él. Ahora, cuatro hombres más dieron un testimonio semejante en la nota de la revista The Atlantic al que el realizador hace referencia.

Según explicó el medio, durante una investigación de 12 meses, sus autores hablaron con más de 50 fuentes, incluidos cuatro hombres que nunca antes habían revelado sus experiencias con Singer. Uno de ellos afirmó que en 1997, a los 17 años, tuvo relaciones sexuales con el director durante una fiesta en su casa. Otro afirmó que él y Singer tuvieron relaciones sexuales el mismo año en una mansión de Beverley Hills, cuando solo tenía 15 años.

Los hombres que dieron su testimonio coincidieron en que el director sabía que eran menores de 18 años y, por lo tanto, menores para las leyes de California. "Algunas de las presuntas víctimas dicen que fueron seducidas por el director cuando eran menores de edad; otras dicen que fueron violadas. Las víctimas que entrevistamos nos dijeron que estas experiencias los dejaron psicológicamente dañados, con problemas de abuso de sustancias, depresión y trastorno de estrés postraumático", dice el artículo.