Con fuerte tono de campaña, Macri resaltó el trabajo "en equipo" con Vidal

Una foto juntos, con excavadoras y grúas de fondo. Un mensaje de "trabajo en equipo" con tono electoralista. Y elogios mutuos para ahuyentar tensiones de cara a la pelea por la reelección. Mauricio Macri y María Eugenia Vidal compartieron esta tarde un acto en una obra vial en la provincia en el que intercambiaron elogios y auguraron "un gran futuro por delante".

El Presidente y la gobernadora no se veían desde hace más de un mes, cuando el jefe de Estado inició sus vacaciones en la Patagonia. El último acto público que los mostró cerca fue la reunión de gabinete ampliado que el Gobierno organizó el 13 de diciembre en el Centro Cultural Kirchner. Allí hablaron por turnos, sin compartir escenario.

Fuentes oficiales aseguraron que el Presidente y la gobernadora "se vieron en diciembre" en reuniones a puertas cerradas en Casa Rosada y que "están en contacto continuamente".

El de hoy, fue el primer acto público conjunto del año. Intercambiaron flores después de meses en donde se sucedieron tensiones primero económicas -por el Fondo del Conurbano- y luego políticas, por las distintas versiones que aún circulan en torno a la posibilidad de desdoblar los comicios bonaerenses.

Macri y Vidal estuvieron acompañados por funcionarios de producción, industria y comercio Crédito: Presidencia

Macri llegó a Suipacha en helicóptero acompañado por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, mientras que Vidal hizo lo propio con un helicóptero de la gobernación. La mandataria y el Presidente compartieron varios minutos antes de acercarse hasta la ruta en construcción donde compartieron un acto de unos veinte minutos.

"Es una alegría estar juntos en esta tarea", le dijo esta tarde Macri a Vidal en el evento donde exhibieron las obras de construcción de la ruta nacional 5. Ambos dieron un mensaje con ánimo de polarizar con el exgobierno.

Será, probablemente, la primera de varias fotos que se repetirán este año electoral y que mostrarán al Presidente y la gobernadora juntos, en "cortes de cinta" de obras licitadas antes de que la crisis económica restringiera el gasto público.

"Esto es parte del cambio cultural que decidimos los argentinos hace tres años. Esto vino para quedarse. Estamos dándonos cuenta que sí podemos. Lleva tiempo. No es magia, la magia no existe. Siempre digo que si quieren magia vayan a ver a (David) Copperfield. No hay otro camino", dijo el Presidente.

"Hemos pasado un año muy duro en 2018 y queremos saber adónde va el dinero de los impuestos", reconoció Macri. Y agregó: "¿Cómo puede ser que hoy, con menos recursos, hacemos mucho más que lo que se hacia antes de 2015".

Minutos antes, Vidal subrayó en varios párrafos de su discurso el "trabajo en equipo" realizado con la Nación. "El Presidente y su equipo están haciendo realidad obras viales en la provincia. Son realidades concretas que no tienen que ver con un relato", dijo, en un tiro por elevación al kirchnerismo.

La gobernadora trajo un recuerdo de la anterior campaña presidencial. "En 2015 les pedí a los bonaerenses que acompañaran a Mauricio Macri porque iban a tener a una gobernadora y a un presidente trabajando en equipo. Este es un gobierno que hace. Hay más de 1800 obras que empezamos y terminamos con el Presidente", arengó Vidal. "Como dijimos hace tres años, nosotros podemos. Se puede", agregó.

Aunque Macri y Vidal iniciaron los actos con tono de campaña en conjunto, aún queda pendiente la definición sobre la fecha de las elecciones de la provincia. Los laderos de la gobernadora consideran que es mejor separarse de los comicios nacionales, para "provincializar" la elección y lograr que los intendentes kirchneristas desinflen la campaña una vez que resuelvan los comicios de sus distritos. Pero el jefe de Gabinete Marcos Peña y el asesor estrella Jaime Durán Barba prefieren sostener una campaña unificada. El consultor ecuatoriano, recién llegado al país, se reunió hoy con Peña y otros siete funcionarios en Casa Rosada.

Por ahora, todos buscan seguir aplazando la definición hasta marzo y sostienen el tema del desdoblamiento en la cartelera del verano.

"Gracias al presidente por estar apoyándonos", dijo Vidal en otro gesto hacia Macri. Al finalizar los discursos, saludaron a vecinos y obreros que compartieron la escena del acto y se fueron cada uno por su lado.