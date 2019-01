Series para volver a ver a Gillian Anderson, Stephen Dorff y Yara Shahidi

Gillian Anderson, la terapeuta experta en sexo de Sex Education Fuente: Archivo

Gillian Anderson

Trailer de Sex Education 02:05

En principio uno no imagina que la agente Dana Scully, la doctora Bedelia Du Maurier o la inspectora Stella Gibson tengan demasiado sentido del humor. Al menos en series como The X-Files , Hannibal y The Fall el tempo cómico no era especialmente notable en la brillante interpretación de Gillian Anderson . Pero ahora parece estar recuperando el tiempo humorístico perdido con su interpretación de la doctora Jean Milburn, su personaje en Sex Education. Experta en sexualidad y madre de Otis (Asa Butterfield) un hijo adolescente que solo quiere que lo dejen en paz, Anderson consigue darle nuevos aires al transitado vínculo entre la madre que no distingue los límites ni entiende la necesidad imperiosa de su hijo de mantenerla lejos de su intimidad. A veces libre, permisiva y sabia y en otras tantas ocasiones sobreprotectora y desconcertada frente a la incipiente adultez de Otis, la nueva criatura de la actriz no se parece a ninguna de las que la hicieron famosa. Y esa es una gran noticia. Sex Education, disponible en Netflix .

Stephen Dorff

Trailer de la tercera temporada de True Detective 01:04

Debajo de la peluca rubia que luce en las escenas que transcurren en los años ochenta y de la prótesis y el maquillaje que cubre su cara para envejecerlo en las de 2015, está Stephen Dorff. El actor que interpreta al detective Roland West en la tercera temporada de True Detective lleva casi 35 años en Hollywood. Su historia es la de muchos de sus colegas que comenzaron como estrellas infantiles y que luego intentaron sobrevivir al siempre traumático paso a la adultez pero con la dificultad añadida de hacerlo en pantalla. Después de un comienzo promisorio como protagonista de películas como La fuerza de uno, Backbeat en la que interpretaba al Stuart Sutcliff, el Beatle que no fue, y una serie de interesantes papeles en películas independientes, la carrera de Dorff tomó un camino impredecible repleto de películas olvidables y videos de Britney Spears. Con excepciones como la primera Blade y sus roles protagónicos en Cecil B. DeMented de John Waters y Somewhere-En un rincón del corazón de Sofia Coppola. True Detective, disponible en HBO /HBO GO

Yara Shahidi

Trailer de Grown-ish 00:59

Tal vez muchos espectadores no sepan su nombre pero los seguidores de ese arte en extinción que es la sitcom familiar la reconocerán de inmediato por su participación en Black-ish. Allí, Yara Shahidi era Zoey Johnson, la hija mayor de la familia negra de clase media acomodada que debía lidiar con su lugar en la sociedad norteamericana actual. Ahora, en este spin-off, Grown-ish, Zoey es una estudiante universitaria de primer año adaptándose a su nueva vida, nuevos amigos y, sobre todo a una nueva ella. Que ya no es la chica más linda y popular del colegio a la que las diferencias sociales y raciales con sus compañeros no parecían afectarla sino que, enfrentada a una realidad más diversa a la que la acostumbró su familia, deberá aprender a lidiar con un mundo más hostil, al cual no le interesa su sentido del estilo, que su mamá sea doctora o que su sueño sea escribir en la revista Vogue. Shahidi , a punto de cumplir 19 años, consigue transmitir ese difícil trance del personaje que interpreta desde hace cinco años. Grown-ish, d isponible en Netflix.