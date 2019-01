Acto de Un Solo Uruguay en Durazno Crédito: Prensa Un Solo Uruguay

MONTEVIDEO.- Las representaciones gremiales del campo uruguayo, encabezadas por el movimiento "Un Solo Uruguay ", surgido el verano pasado como protesta al gobierno desde el interior del país, realizaron hoy una movilización que concluyó con un acto en Durazno, centro del país, en el que acusaron de "falta de sensibilidad" a la administración del presidente Tabaré Vázquez .

"Esperamos que la voz de miles de compatriotas sea escuchada y atendida", señaló el texto del manifiesto, que fue leído por un productor de la zona de Florida, donde se declaró la independencia de los orientales en 1825.

El movimiento que surgió hace un año, con la expresión de "autoconvocados" del campo, y luego se denominó "Un Solo Uruguay", cambió el alcance de su proclama, originalmente de diagnóstico, quejas y reclamos. Ahora lanzó propuestas con vistas a las elecciones presidenciales de octubre y para que los partidos incluyan en su programa de gobierno 2020-2025.

Los oradores acusaron a Vázquez de no reaccionar ante el aumento de delincuencia, de dejar a la producción nacional sin protección y con un peso del Estado que los asfixia, mientras favorece la inversión extranjera y descuida la educación.

También exigieron a los candidatos que limiten el ingreso de empleados públicos, revisen sueldos de autoridades, achiquen la flota de autos oficiales y garanticen transparencia en las compras públicas.

A la marcha concurrieron candidatos del Partido Nacional, Colorado e Independiente, pero no del oficialista Frente Amplio, que cuestionó la movilización con el argumento de que no era un movimiento gremial, sino político de oposición.

El acto contó con el apoyo de las grandes gremiales rurales y otras sectoriales, y adhirieron comerciantes y otras organizaciones del interior del país.

"¡No nos vamos a ir, no nos vamos a esconder, no nos vamos a callar, viva la patria!", dijo el productor Julián Cabrera, encargado de la lectura de la proclama.

Pese a que el gobierno destaca el crecimiento de la economía de todos estos años, los productores del campo transmitieron una visión muy negativa de la evolución productiva. "Los trabajadores afirman que el sueldo no les alcanza, los empresarios dicen que no pueden pagar más porque los costos no se aguantan y entonces es porque hay alguien en el medio que se está llevando la gran tajada", dijo la proclama en la que se hizo referencia al peso del sector público y la presión impositiva: "Un alto costo del Estado que hace inviable nuestra economía es lo que está forzando al cierre de empresas".

Los productores cuestionaron la estrategia de incentivo de inversiones de empresas del exterior: "Sí a la inversión extranjera pero no a cualquier precio".

En las doce propuestas que hicieron para el futuro gobierno, incluyeron que el nuevo presupuesto quinquenal no incluya aumento de gasto, sino que redistribuya, reducir directores de empresas públicas, unificar y eliminar oficinas estatales, cambiar legislación de combustibles y liberar importación y terminar con privilegios de legisladores al cese de sus funciones.