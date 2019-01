Las 5 tendencias en pelo que se ven este verano

Los rulos son uno de los peinados del verano, como los muestra al natural la top model Mica Argañaraz; uno de los 5 que son tendencia

Las argentinas adaptan las modas a sus propios estilos de una forma que las hace sentir cómodas, seguras y cancheras. En esos días de playa, observamos cuáles son los peinados que adoptaron. Los looks son tan descontracturados como el momento de relax que viven. Por eso, la principal opción es la vuelta a lo natural, tanto en color como en textura.

1 Rulos

El curly shag es una tendencia fuerte y Marianne Pugin cuida sus rulos y los muestra orgullosa. Crédito: Gentileza Agustín Bedoya

Buena noticia para quienes tienen rulos. Ya no hay necesidad de que se vean perfectos. ¡Dejarlos libres es lo que va! Esta es la moda que llaman curly shag with bangs, en la que el flequillo enrulado también es furor.

La clave es que la melena esté sana y con una forma preestablecida. Lo ideal es un corte que quite peso y volumen, en especial en los medios, para potenciar su forma natural. Entre las precursoras en lucirlos están las modelos Mica Argañaraz y Marianne Pugin. La peluquería Roho se encarga del estilo de la última y explica: "Buscamos un estilo retro y sexy, disco pero con rock. Una mezcla entre Alex Owens y Jim Morrison".

Para peinarlo, utilizan un texturizador en óleo o gel que distribuyen con un peine ancho sobre el pelo limpio y húmedo y arman los rizos con las manos. Después, lo secan con difusor y definen las puntas con cera.

2 Lacio

En el polo opuesto, aparece el el lacio al mejor estilo años 60. Para lograrlo, hay una serie de consejos que son muy efectivos. La peinadora profesional Keku Rezzio @kekurezziohairmakeup recomienda lavar el pelo con agua fría para sellar la cutícula y evitar el frizz, usando poco acondicionador para que no quede grasoso. Antes de dar el siguiente paso es necesario aplicar un protector térmico.

Al momento de usar el secador, se debe apuntar la salida del aire hacia abajo. Después, se lo alisa con la planchita y da un shock de frío con el cool shot. "Sirve como una forma de protección que a la vez da brillo y movimiento", agrega. Para complementar, la asesora de imagen Path Sánchez @path.sanchez destaca que está muy de moda la raya al medio con hebillas tal como se usaban en los 90, barrocas o con detalles llamativos y ajustadas al pelo bien estirado en las mechas delanteras.

3 Undone

Kendall Jenner y su short bob efecto desprolijo

En este juego de contrastes, no queda afuera la textura undone, que también se la puede conocer bajo el nombre de bed head porque imita el movimiento que queda en el cabello después de levantarse. Para hallar inspiración, Priyanka Chopra y Kendall Jenner exhiben un short bob de efecto desprolijo que se aleja del tradicional lacio que suele acompañar a este corte. La peinadora Malena Aguilar @maleaguilarhairmkup opina al respecto: "Tienen un toque salvaje que se logra marcando apenas una onda con buclera en el medio del largo y generando volumen con un spray tipo volume boost o dry shampoo". Este producto se tiene que aplicar desde la raíz hasta la mitad del pelo. Luego, se despeina con las manos y finaliza dando aire con el secador.

4 Raya al medio con colita baja

Selena Gómez elige la raya al medio y la colita como look de temporada

La modelo y fashion influencer Angie Landaburu, de vacaciones en Punta del Este, cuenta cuál es para ella el hit de la temporada en el Este: "Raya al medio con colita y gel para lograr un efecto mojado o spray para que se vea tirante". Es el peinado elegido por famosas como Selena Gómez, Vanessa Hudgens y Rosie Huntington-Whiteley para eventos de noche.

Y la peinadora Vicky Ray @vickyrayestudio enseña cómo lograr esta sleek low ponytail de manera rápida y sencilla: primero, hay que utilizar una mousse para darle cuerpo al pelo y para que sea más fácil moldearlo; después, un gel para terminar de unir los mechones entre sí y un fijador para dejarlo firme y alargar su duración. Se recomienda esta opción para quienes tienen el pelo lo más largo y recto sin rebajar.

5 Sombreros

Agustina Casanova puso de moda en el Este el sombrero cowboy

Y no podemos dejar de lado a los accesorios. Los sombreros cowboy son el must en las playas durante el día. La bloguera de moda Lucía Martínez Nash es una de las seguidoras de esta tendencia y cuenta: "Amo combinarlos con túnicas, enterizas y vestidos cancheros. Vale usarlos con apliques de plumas, pompones, tachas y cruces". Entre las que ya lo incorporaron y se muestran con este look en la playa están las modelos y conductoras Pampita Ardohain, Agustina Casanova, Sofía Zamolo y Nicole Neumann.

Por último, la estilista Josefina Taboada @josetaboada.makeup aconseja tener siempre en la cartera un aceite para sellar las puntas, spray para volver a poner todo en su lugar y un hair mist que desprenda el aroma del pelo al moverse.

Guía de productos

Productos y aparatos para conseguir los peinados de tendencia.

Fuerza y densidad . L'Occitane Intensive Care. Con 5 aceites esenciales: Romero, Cypress, Ylang Ylang, Enebro y Cedro. Fortalece el cabello sin apelmazarlo. ($1302)

. L'Occitane Intensive Care. Con 5 aceites esenciales: Romero, Cypress, Ylang Ylang, Enebro y Cedro. Fortalece el cabello sin apelmazarlo. ($1302) Desestructurante . L'Oréal Professionnel Tecni.Art Wild Stylers Pasta Depolish. Definición y volumen con acabado mate. ($1215)

. L'Oréal Professionnel Tecni.Art Wild Stylers Pasta Depolish. Definición y volumen con acabado mate. ($1215) Lacio perfecto . ATMA Pro Care plancha PL9004N. Llega a los 230°. Con iones, placas flotantes y bolso térmico. ($2549)

. ATMA Pro Care plancha PL9004N. Llega a los 230°. Con iones, placas flotantes y bolso térmico. ($2549) Secado inmediato . ATMA Pro Care secador SP9004N. Motor profesional. Con concentrador y difusor. ($2999)

. ATMA Pro Care secador SP9004N. Motor profesional. Con concentrador y difusor. ($2999) Frescura y feminidad. Dior J'Adore Hair Mist. Esencia floral con notas altas, medias y bajas. ($1605)