Chyno Agostini publicó una conversación privada que mantuvo con su excuñado Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de enero de 2019 • 19:25

Luego de que Nazarena Vélez arremetiera mediáticamente contra Federico Bal y reavivara el conflictivo final de la relación que lo unió a su hija, Barbie Vélez, el actor decidió canalizar todo el asunto a través de la justicia. Así, consiguió imponer un bozal legal y una orden perimetral contra su exsuegra y aseguró que esa sería su manera de responder a todo embate que surgiera de allí en más.

Pese a la advertencia, el Chyno Agostini -el hijo que Nazarena tuvo con el cantante Daniel Agostini- recurrió a las redes sociales para demostrar su enojo por la actitud de Bal en contra de su familia. "Yo la apoyo a mi vieja en todas. Me parece que ya es momento de decir lo que sé de este muchacho", lanzó el joven cantante a través de un enigmático mensaje difundido en Nosotros a la mañana.

Luego, al ser indagado por el programa Siempre Show, alimentó el enigma: "Tengo un nudo en la garganta. Me dijeron varias veces que no diga nada. Destruiría a mi familia y destaparía algo nuevo que no sé cuándo terminaría. (...) Fue algo shockeante y confuso, me dejó boquiabierto. No sabía qué hacer ni decir en ese momento, como que me quedé en blanco. Tengo audios". Sin embargo, se negó a dar más precisiones sobre el hecho en sí mismo.

Lo cierto es que, enterado del asunto, Bal decidió escribirle directamente a su excuñado, y no en los mejores términos. "Te lo avisé. Se van a contactar con vos mis abogados. (...) Elegiste mal. Ponete uno, Chino. Por las dudas. Abrazo", fueron las palabras que habría elegido el hijo de Carmen Barbieri, de acuerdo a las capturas de pantalla que Agostini compartió en una historia, a través de su cuenta de Instagram.

"Brodersito, nunca dije una mentira. Quedate tranka que no voy a decir nada, perri. Lo decidí. Pero no digas que vas a poner un abogado cuando nunca te difamé", escribió luego el hijo de Nazarena, en la misma red social, dando por terminado el asunto.

Las capturas difundidas por Chyno Agostini Crédito: Instagram

Las capturas difundidas por Chyno Agostini Crédito: Instagram

El mensaje de Chyno Agostini para Fede Bal Crédito: Instagram