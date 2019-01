Fuerte discusión entre Alberto Fernández y Ernesto Tenembaum por Mauricio Macri - Fuente: Radio con vos 17:14

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de enero de 2019 • 21:06

El periodista Ernesto Tenembaum y Alberto Fernández discutieron hoy fuertemente por la caracterización que el exfuncionario kirchnerista hizo del presidente Mauricio Macri.

"[Macri] es un presidente patético y mentiroso", dijo Fernández. "Lo estoy describiendo, nada más. No es un insulto, es una descripción", dijo en diálogo con Tenembaum en el programa "Y ahora quién podrá ayudarnos", de radio Con Vos.

"Una descripción objetiva", le respondió Tenembaum, y le preguntó: "¿Cuál será la descripción objetiva de un tipo como vos que estuvo en un Gobierno que intervino el Indec para mentir? ¿Sería mentiroso o no sería mentiroso? ¿Y qué descripción le correspondería a Cristina, que fue la Presidenta?".

"Vos manejás todo con una gran ligereza. ¡Con una gran ligereza!", lo increpó Fernández. "Analizás con tanta ligereza lo que pasó, y que yo critiqué durante ocho años, y críticás que sostengo hasta el día de hoy. No te equivoques, eh. ¡No te equivoques! No soy nada de lo que vos decís. Cuando a vos te insultaban por ser parte de TN, el que salía a defenderte y juntaba tantos insultos como vos, era yo. Y sigo creyendo que era una injusticia lo que hacían. No te equivoques. No pongas todo en la misma bolsa", respondió enojado el exfuncionario kirchnerista.

"A mí no me gusta que insulten a nadie, ni a Cristina ni a Macri", dijo Tenembaum, y Fernández insistió: "Pero si yo no lo estoy insultando... Digo que es un presidente poco apto. ¿Cómo querés que defina eso?".

Entonces la discusión entre los dos se volvió más repetitiva y tensa, hasta que Tenembaum le pidió a Fernández que cierre el programa como quiera. "Te quiero mucho Ernesto, te mando un abrazo grande", dijo Fernández, y el periodista contestó con un seco: "Saludos".