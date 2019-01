En Buenos Aires, los venezolanos salen a la calle para apoyar a Juan Guaidó

La mayor concentración fue en la Plaza Vaticano Fuente: EFE - Crédito: Juan Ignacio Roncoroni

Luego de que el líder opositor Juan Guaidó se proclamara presidente encargado de Venezuela , varios venezolanos exiliados en Argentina salieron a manifestarle su apoyo en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires.

Pidieron que se restablezca la paz en el país

Las mayor concentración en contra de Nicolás Maduro fue en la Plaza Vaticano, en cercanías al Teatro Colón.

Foto: Omar Muñoz

"Me vine porque allá mi trabajo no me daba ni para comer. No podíamos vivir por la inseguridad y la mortalidad crece porque la salud pública empeora cada vez más", contó Maira Vázquez a LN+.

Los manifestantes cantaron el himno

"Nosotros no le hacemos mal a nadie, allá nos están matando. No podíamos seguir vivir allí y les agradecemos a los argentinos por recibirnos", contó una chica de 16 años que escapó junto a su madre.

También contaron sus experiencias Fuente: EFE - Crédito: Juan Ignacio Roncoroni

Esta tarde, el presidente Mauricio Macri avaló la presidencia interina de Guaidó, como lo hicieron varios mandatarios de la región.

Mientras tanto, en las principales ciudades de Venezuela se registraron varios incidentes durante las marchas en contra del régimen, en las que murieron al menos cuatro personas.