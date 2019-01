De los lectores: cartas & mails

Que la AFIP investigue; Accidente mortal; Gauchos argentinos; Ciberjubilados; No mejoró el servicio; El calzado de Lavagna; Justicia insufrible;

Que la AFIP investigue; Accidente mortal; Gauchos argentinos; Ciberjubilados; No mejoró el servicio; El calzado de Lavagna; Justicia insufrible;

Que la AFIP investigue

En realidad, como en tantas otras cosas, los argentinos perdemos el tiempo. A) Los legisladores no quieren tratar el tema de extinción de dominio; B) el Gobierno ahora impulsa un DNU ante la inoperancia de las Cámaras; C) los juristas dicen que ese DNU puede ser o es inconstitucional.

Pero si una persona tiene bienes (dinero, dólares, euros, propiedades, créditos, títulos?) y no puede demostrar que los ganó legítimamente, trabajando y pagando impuestos, la AFIP puede hacer una determinación de oficio, verificar el ejercicio anual más los años no prescriptos y aplicar el impuesto, los intereses, punitorios, las multas, y? se terminó.

Sería más productivo que la AFIP trabaje esos casos de corrupción a que hostigue a una pyme que no paga porque no puede.

Hugo Jorge Carassai

DNI 6.552.242

Accidente mortal

Recientemente, un abuelo perdió a su nieta en otro accidente vial frente al Aeroparque Jorge Newbery. El tema no sería quizá muy novedoso ya que dicha zona suele ser escenario de accidentes viales con asiduidad, habida cuenta de la falta de vías transversales y la desaprensión de muchos conductores. No obstante es de notar el hecho de que en este caso, el abuelo mencionado había estacionado enfrente, para no abonar el altísimo costo del estacionamiento de la terminal aérea.

En los Estados Unidos los aeropuertos tienen siempre un estacionamiento económico, algo más alejado, y otro más caro, con más comodidades. Pero al menos hay opción. ¿Por qué no implementar algo así acá?

Gabriel Motta

DNI 17.663.842

Gauchos argentinos

Los gloriosos gauchos argentinos no dejan ni un día de sorprendernos. Las organizaciones defensoras de animales no cesan de despotricar, denostar y combatir las jineteadas tratando de criminales, torturadores y hasta machistas a los jinetes intervinientes en la contienda deportiva en la que el animal lleva más ventajas sobre el humano (75 kilos contra 600). En este marco, el representante de la provincia de Corrientes, Joaquín Griolio, donó la totalidad de los $104.900 del premio obtenido por el subcampeonato en la categoría Crina Limpia del Festival de Jesús María para paliar, en alguna medida, las vicisitudes sufridas por sus paisanos de la localidad de Esquina damnificados por las inundaciones. Existen otras actividades como el polo, el pato -que fuera declarado deporte nacional-, el turf o la equitación, y solo por nombrar algunas. Los esfuerzos de los reservados de jineteadas -una de las actividades más emblemáticas de la "bendita tradición criolla"- no superan los 14 segundos y como máximo, solo dos o tres veces por mes.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301

Ciberjubilados

Cuando escucho que mi madre jubilada tuvo que luchar contra una tableta digital porque el empleado del correo privado le exigía la firma digital en la misma, o cuando leo en las noticias que se exigirá dirección de correo electrónico a todos los contribuyentes a los efectos de ser notificados por la AFIP, me pregunto si todos los jubilados están en condiciones de enfrentar los desafíos de esta nueva generación de empleados que piensan que todo el mundo tiene internet, smartphone, computadoras, etcétera. Cuando la opción es ser un ciberjubilado o quedar afuera del mundo, ¿no es tratar con violencia moral al que se siente desclasado, descartable e ignorado por el solo hecho de que los procedimientos son pensados solo para los que nacieron en el siglo XXI?

Miguel Ángel Reguera

DNI 16.831.396

No mejoró el servicio

En un todo de acuerdo con el exministro Juan José Aranguren respecto de que es ridículo adaptar el costo de gas y electricidad a los sueldos.

Así nos fue en la docena de años K. Todos despilfarrando como nuevos ricos hasta agotar las existencias.

Lo que no estoy segura de que el señor Aranguren sepa es que el servicio, en mi domicilio, sigue siendo igual de deficiente que lo fue en esa docena infame.

Dado que también el ENRE funciona tan lamentablemente como en esa época, quienes pagamos sin recibir el servicio adecuadamente estamos totalmente desprotegidos.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

El calzado de Lavagna

Tristeza. Me da tristeza la discusión sobre el calzado de Roberto Lavagna. Independientemente de mi simpatía o no por él, fue un ministro al cual se lo está considerando como candidato a presidente. ¿No tenemos otro criterio para analizar su idoneidad que su vestimenta? ¿Así tomamos las decisiones sobre quienes nos gobiernan? Así nos va.

Ricardo Bäcker

DNI 4.529.664

Cachivache

Días atrás, el gobernador de Salta calificó públicamente de "cachivache" (trasto, cacharro, objeto inútil) a Sergio Massa. Hoy al verlos fotografiados abrazados tomando contacto con la gente, me pregunto: ¿Massa habrá dejado de serlo o hay más de un cachivache?

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

Justicia insufrible

Se dio a conocer el tratamiento que la Justicia da, desde el año 2015, al delincuente autor del disparo sobre el turista sueco, cuya herida en su pierna le costara la amputación de la misma. Indigna constatar que el asesino que disparó sobre el infortunado turista, fue tratado por la Justicia argentina y durante cuatro años de continuos robos a mano armada (2015 a 2019) con la benevolencia que se desprende de la crónica de LA NACION.

Está claro entonces que es verdad lo que para la inmensa mayoría de argentinos de bien es hoy un juicio condenatorio sobre nuestros jueces: la Justicia vela siempre por el victimario y jamás por la víctima.

Una Justicia así es insufrible para la ciudadanía, nefasta para la institucionalidad y violatoria frente a la ley.

Bernardo M. Clément

bc.arquitectura2@gmail.com

En la red

facebook

Cumpleaños número 69 de Spinetta

"Se inmortalizó en nuestros corazones por cantar con el alma. Gracias, Flaco" - Luiz Alex Martins

Martins "Estás en mi corazón, Flaco, mi admiración y cariño mientras viva" - Bea Szuit

"Genio de la música!!!" - Ezequiel Comelli

