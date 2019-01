Con las pruebas libres y la clasificación se pone en marcha la actividad oficial de las emblemática carrera para el piloto arrecifeño Fuente: Archivo - Crédito: Richard Prince

23 de enero de 2019 • 23:59

Desborda adrenalina. Las 24 Horas de Daytona entran en la cuenta regresiva para Agustín Canapino y el Juncos Racing, equipo que alistará un Cadillac DPi VR, un auto de 930 kilos y una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora. El sueño de correr "su Mundial" se convertirá en realidad para el piloto arrecifeño, que desde el martes se instaló en Daytona Beach, en el estado de Florida, para desandar una experiencia que atesorará para siempre. La emblemática carrera, apertura del campeonato IMSA de Resistencia, se largará el sábado, a las 16.35 hora argentina, aunque la actividad oficial empezará hoy, con las pruebas libres y la clasificación. El desafío está en marcha. "Terminó la etapa de entrenamientos, de gimnasio, de simuladores... Lo último son las reuniones con el equipo, con los ingenieros, con el resto de los pilotos de la tripulación para conversar sobre la planificación y los detalles de procedimientos y de reglamentación respecto al tráfico y otras particularidades que tiene la carrera", comenta Canapino, que asombró al paddock con su registro durante el Roar Before the Rolex 24 en el Daytona Internacional Speedway.

"No tuve vacaciones. Después de ganar el título de Turismo Carretera prácticamente que me instalé en los Estados Unidos, aunque esto que estoy haciendo es lo que me hace feliz, lo que me mueve. Estar en el taller del Juncos Racing, en Indianápolis, conocer los detalles del auto, los diferentes mecanismos, las 18 funciones y prestaciones que tiene el volante. Todo el aprendizaje es una experiencia inolvidable, que no estaba ni en mis sueños", le comenta en una charla telefónica a LA NACION el tricampeón de TC, el monarca de Super TC2000 de 2016, quien suma 13 coronas en 12 temporadas en el automovilismo nacional y que encontró en Chevrolet, YPF, Banco Patagonia y el brooker de seguros Martínez Sosa a los impulsores del proyecto.

Las marcas de las prácticas entusiasman, aunque Canapino tiene muy clara la meta, el objetivo y cómo se debe desandar la carrera. La experiencia de manejar de noche, con luz artificial y con baja temperatura es una de las rarezas para el arrecifeño. "La temperatura de pista durante el día es de 35°, aproximadamente, pero a la noche baja a 11°. Es un detalle importantísimo, porque la carrera, al ser en época invernal, se desarrolla durante la mayor parte del tiempo durante la noche [la puesta del sol el sábado será a las 17.57 y la salida, el domingo a las 7.16]. Hay que ser cuidados con los frenos, con los neumáticos, porque girar en esas condiciones, con los elementos sin la temperatura ideal puede empujar al error en un coche que viaja muy rápido. Las dos o tres décimas que se buscan en el automovilismo acá no importan, acá importa el ritmo, el tráfico, no equivocarse y no romper nada. Ese es el principal objetivo de una carrera de larga duración. Es muy fácil decir corremos las 24 Horas, pero la realidad indica que es extremo y difícil", explica y descubre que las dos prácticas iniciales de hoy tendrán como objetivo el set up para la clasificación que se desarrollará durante la tarde -apenas 15 minutos-, mientras que por la noche se ensayará el único entrenamiento nocturno

Toda la información sobre el auto que comandará Agustín Canapino en las 24 Horas de Daytona

"Son 11 autos los que participan en nuestra categoría y un buen resultado para nosotros sería completar la carrera y en el octavo lugar. Tiene una lógica: siete de esos autos son oficiales, con presupuestos inmesos y pilotos profesionales como Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello... Nosotros somos tres rookies [Canapino, Rene Binder y Kyle Kaiser] y el único que tiene experiencia en este tipo de carreras esWill Owen, que aconseja a nosotros y hasta al equipo, que también debutará", refleja Canapino, un piloto que se acostumbró a escribir capítulos de fantasía en el automovilismo argentino y que con el proyecto de Ricardo Juncos encontró el espacio para cumplir un sueño y darle rienda suelta a su pasión.