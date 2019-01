Descartan tratar la extinción de dominio en extraordinarias

Aunque el Gobierno dio vía libre al tratamiento parlamentario, no se debatirá en febrero Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

María Paula Etcheberry SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de enero de 2019

Al comenzar la semana, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para darle fuerza de ley a la extinción de dominio, suspendida en las indefiniciones del debate legislativo hace ya tres años. Aunque el Gobierno decidió dejar abierta la posibilidad de darle tratamiento legislativo al tema, fuentes cercanas al oficialismo confirmaron que no se incluirá dentro de las iniciativas que se discutirán en las sesiones extraordinarias del Congreso .

"La idea es sostener el decreto, no que se trate en extraordinarias", afirmaron dichas fuentes a LA NACION.

"Por ahora no hay nada decidido. El megadecreto de modernización del Estado del año pasado, que la oposición tanto criticó, terminó siendo tratado en el Congreso. No me sorprendería y no descarto que esta vez suceda lo mismo. Podría ocurrir", dijo a LA NACION el diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, quien además integra la Comisión de Trámite Legislativo, que deberá dictaminar sobre el DNU.

Por eso, aunque el tema no se incluya en las sesiones extraordinarias, sí podría formar parte del debate parlamentario a partir de marzo, cuando se retomen las sesiones ordinarias.

Anteayer, el ministro del interior, Rogelio Frigerio , había habilitado la opción de tratar el decreto en el Congreso. Varios dirigentes de la oposición calificaron al decreto de "excesivo" y alentaron a que sea debatido en el recinto parlamentario.

"En marzo, cuando volvamos a sesionar, o si quiere incluirse en extraordinarias, vamos a insistir con el proyecto de ley para que no haya cuestionamientos. La vía del DNU, cuando se trata de un tema penal, requiere una ley y no un decreto, y esto lo expresa taxativamente la Constitución: hay materias que le están vedadas al Poder Ejecutivo", explicó Cecilia Moreau, diputada del Frente Renovador, a la agencia Télam.

"La extinción de dominio como concepto es indiscutible. Aunque el decreto se toma desde el fuero civil, tiene un anclaje en un proceso penal, entonces, es clara nuestra Constitución cuando no permite hacer decretos sobre materia penal. Por eso, me parece un exceso", manifestó el gobernador salteño y precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey a la radio La Red.

Por su parte, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti fue aún más lejos, y señaló que intentará frenar el decreto presidencial en la Comisión bicameral encargada de dar dictamen, de la cual ella forma parte.

"Vamos a trabajar mucho para que no sea aprobado. La complejidad es la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados el macrismo y, además, la voluntad de ponerlo en la sesión. Ahí es donde hay que trabajar más para rechazarlo de plano", indicó Fernández Sagasti, en diálogo con la radio AM530.

"La presentación del DNU es un vericueto electoral, han comenzado la campaña con un tema que es lamentable porque nadie puede estar en desacuerdo con que el Estado sea titular de los bienes que son producto de un delito. Están electoralizando el tema", añadió la legisladora.

Consensos

Sin embargo, varios legisladores oficialistas coincidieron en que no hay desacuerdos en cuanto a la cuestión de fondo sobre la extinción de dominio. Y, por eso, consideran factible un tratamiento legislativo en el Congreso.

"El decreto es muy equilibrado, muy necesario y no puede haber disidencias sobre el fondo, discutiremos la forma. Vamos a avanzar en la búsqueda de consenso, para tener la perspectiva de si se puede tratar legislativamente", afirmó el senador Humberto Schiavoni en una entrevista con FM Millenium.

"Lo ideal hubiera sido tratar la extinción de dominio en el Congreso, es lo natural. Lo que ocurre es que llevamos más de tres años discutiendo y no hemos logrado ponernos de acuerdo. No hay inconvenientes en que el proyecto vaya al Congreso, mientras tanto el DNU va a estar vigente", aseguró Tonelli, en diálogo con AM 530.

Por último, el diputado radical Luis Petri, consideró que "quienes están involucrados en la causa de los cuadernos, escuchan hablar de la acción de extinción de dominio y tiemblan", según explicó a Télam.